La Fda approva lo smartwatch anti epilessia della startup italiana Empatica

La Food and drug administration dà l'ok per Embrace, il braccialetto "intelligente" che capta i segnali di un imminente attacco epilettico e lo comunica in tempo reale a paziente e caregiver. La società, nata a Milano e con sede anche negli States, è arrivata seconda nel premio Export2Succeed promosso da Ups

La Food and drug administration approva Embrace, lo smartwatch anti epilessia sviluppato dalla (ex) startup italo-americana Empatica. Si tratta del primo “braccialetto intelligente” approvato per uso neurologico dall’ente regolatorio americano. Il dispositivo da polso, attraverso sistemi avanzati di machine learning, monitora gli stati emotivi del paziente e riesce a captare i segnali di una crisi epilettica in arrivo. Quando Embrace rileva l’allarme, avverte in tempo reale il paziente e i caregiver del potenziale pericolo, in modo che questi ultimi possano fornire soccorso immediato.

Il secondo posto a Export2Succeed

Empatica, che il 6 febbraio si è aggiudicata il secondo posto in Export2Succeed (premio per Pmi e startup che si sono distinte nell’export promosso dal player di logistica Ups e da L’imprenditore, il mensile di Piccola Industria – Confindustria), è nata a Milano ma ha sede anche a Cambridge, in Massachussetts. Al momento, tra le due sedi, conta 45 dipendenti. Il finanziamento del device è arrivato inizialmente attraverso una campagna di crowdfunding lanciata nel 2015 sul portale Indiegogo, su cui la società ha raccolto oltre 780 mila dollari.

Lo studio che ha portato all’0k per lo smartwatch anti epilessia

L’ok della Fda per lo smartwatch anti epilessia è arrivato in base a uno studio clinico con 135 pazienti epilettici. L’algoritmo dell’apparecchio ha dimostrato di essere in grado di rilevare il 100% dei possibili attacchi di epilessia imminenti misurando l’attività elettrica della pelle (o conduttanza cutanea). Al momento, Embrace è utilizzato in varie parti del mondo da università, ospedali, centri di ricerca e aziende farmaceutiche. La ricerca sul monitoraggio della pelle dei pazienti è stata avviata al Mit Media Lab con Rosalind Picard, che è director dell’Affective computing group e Chief scientist di Empatica. Ed è poi continuata al Boston’s Children Hospital.

“Un grande traguardo per la cura dei pazienti con epilessia”

Orrin Devinsky, tra i massimi esperti mondiali di epilessia, direttore del Comprehensive Epilepsy Center della New York University, ha accolto favorevolmente il via libera della Food and drug administration. “L’approvazione Fda del device Embrace per rilevare i principali attacchi convulsivi rappresenta un grande traguardo per la cura dei pazienti epilettici. Evidenze scientifiche dimostrano che un’immediata assistenza durante o subito dopo un attacco può in molti casi salvare la vita”.

L’importanza di progettare device che coniughino tecnologia e design

Matteo Lai, cofondatore e ceo di Empatica ha detto: “I medical device devono affrontare un grande problema. Di solito sono troppo ingombranti e scomodi. E spesso le persone non amano indossarli. Empatica ha seguito un’altra strada. Volevamo progettare il primo dispositivo medico in grado di vincere un premio per il design, pur essendo un prodotto utilizzato per salvare vite umane. Ai pazienti piace indossare Embrace. La tecnologia avanzata e il buon design devono andare insieme.