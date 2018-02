Per il Comune di Milano l’assegnazione di Ema va sospesa

Il comune ha presentato un altro ricorso per chiedere che la procedura sulla scelta dell'Olanda venga annullata. Intanto si attende la visita della commissione commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento Ue al sito in costruzione ad Amsterdam

L’assegnazione di Ema va sospesa. Questa è la richiesta del Comune di Milano alla Corte di giustizia Ue. Oltre al ricorso principale inviato la settimana scorsa, c’è una seconda richiesta. I motivi? Prevenire un grave e irreparabile danno a tutta Europa.

Tutto da rifare?

La seconda procedura, chiamata sommaria, punta a sospendere una decisione di un’istituzione pubblica. Adesso la giurisdizione europea dovrà valutare la fondatezza della richiesta di sospensiva. Due i criteri: urgenza e rischio di danni irreparabili.

Generalmente processi di questo tipo sono molto più rapidi di quelli ordinari. Tuttavia anche in caso di accoglimento, la sospensione non sarà precedente alla sentenza vera e propria del ricorso principale.

La delegazione parlamentare ad Amsterdam

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, è preoccupato per le notizie che arrivano dai Paesi Bassi. Più volte nei giorni scorsi ha accusato gli olandesi di essere stati scorretti nella presentazione della propria proposta di candidatura. Ma al momento rimane in attesa. Infatti a metà febbraio (forse il 12), una delegazione della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento Ue farà visita al sito del Vivaldi Building, l’edificio che dovrà essere la sede definitiva di Ema.

Da questa missione dovrà uscire un resoconto sullo stato dell’arte. Può Amsterdam garantire ciò che ha promesso? Una risposta che va data, soprattutto in vista del voto parlamentare di marzo.

Tuttavia bisogna ancora aspettare l’ok definitivo per dare il via libera alla spedizione e decidere in maniera definitiva la data per la visita in Olanda.

Intanto il 6 febbraio il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia si è riunito per discutere della nuova sede.