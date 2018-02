Cure oncologiche: dalle associazioni un’agenda per la prossima legislatura

Disparità regionali, accesso all’innovazione e sostenibilità, politiche di prevenzione e carenza di risorse umane nella sanità. Su queste e altre questioni 18 organizzazioni dei pazienti chiedono risposte al prossimo Parlamento

Se vorrà risponderà alle esigenze dei pazienti oncologici, il prossimo Parlamento dovrà occuparsi efficacemente di almeno quattro questioni: le disparità regionali nelle cure, l’accesso all’innovazione (farmacologica e diagnostica), le politiche di prevenzione e la carenza di personale sanitario. Ad affermarlo, nel pieno di un campagna elettorale povera di confronti sui temi concreti della sanità, sono 18 associazioni attive in questo campo, capitanate da Salute Donna Onlus. Diverse sigle che, dopo aver dato vita al movimento intitolato “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”, oggi a Roma hanno riunito esponenti del mondo politico per suggerire un’agenda per la prossima legislatura e sensibilizzare i partiti sulle sfide e le criticità che riguardano le cure oncologiche nel nostro Paese.

Cure oncologiche in agenda

“Migliorare la vita di milioni di persone che lottano contro il cancro – commenta Annamaria Mancuso, presidente di Salute Donna – è la ragione d’esistere delle nostre associazioni e l’obiettivo della nostra iniziativa. Chiediamo a tutti i politici l’impegno per riportare al centro delle politiche sanitarie i bisogni insoddisfatti dei pazienti oncologici e delle loro famiglie”.

Farmaci oncologici, un patto per la legislatura

L’appello alla politica si fonda su un documento intitolato “Accordo di legislatura 2018-2023”. Un patto sottoscritto dalle associazioni, dall’Intergruppo parlamentare “Insieme per un impegno contro il cancro” e dagli integruppi dei consigli regionali. Gli impegni auspicati dai pazienti sono riassunti in 15 punti. Tra questi, alcuni riguardano vicino il tema dell’innovazione e dei nuovi farmaci. Si fa riferimento, infatti, alla necessità di “mantenere un adeguato e sostenibile finanziamento del Fondo per i farmaci oncologici innovativi” e al bisogno di “favorire la diffusione e l’accesso ai test diagnostici molecolari che permettono di accedere a terapie target personalizzate utilizzando in modo appropriato le risorse del Ssn”. E ancora: si sottolinea il valore di una “corretta informazione medico-paziente sull’eventuale shift terapeutico”, si chiede di facilitare “l’accesso agli studi clinici da parte dei pazienti oncologici e onco-ematologici con l’obiettivo di favorire l’approvazione e la disponibilità tempestiva delle terapie più innovative”. Infine vengono auspicate iniziative per garantire, nel rispetto dei vincoli della sostenibilità economica, “un accesso regionale il più rapido possibile alle nuove terapie anche attraverso sistemi alternativi ai Prontuari terapeutici ospedalieri regionali”.

Sul tema dei farmaci, un invito a tenere alta l’attenzione arriva da Felice Bombaci, responsabile di Gaplmc (Gruppo AIl pazienti con leucemia mieloide cronica): “Le terapie innovative, se da un lato comportano un alto costo, dall’altro consentono a sempre più persone di tornare alla vita produttiva e dunque a generare Pil. Ma esistono anomalie di gestione che vanno corrette: ad esempio, i fondi derivanti dal payback e dalle negoziazioni Aifa per volumi sul costo di farmaci che sono incamerati dalle Regioni ma spesso non ritornano al comparto sanitario”.

E i farmaci sono “protagonisti” anche quando si parla di ritardi nelle cure e disparità regionali. L’accesso alle cure, sottolineano le associazioni, è ritardato da lungaggini burocratiche: dopo l’approvazione dell’Agenzia europea dei medicinali passa almeno un anno per il riconoscimento nazionale e un tempo ulteriore, diverso da Regione a Regione, per mettere a disposizione dei pazienti le terapie innovative.

Dalle parole ai fatti

I 15 punti del cosiddetto “accordo di legislatura” costituiranno la base dell’impegno delle associazioni per i prossimi anni. Le elezioni passano, ma i problemi da affrontare restano: “L’agenda politica dei contendenti è piena di buoni propositi e proposte intelligenti – conclude Annamaria Mancuso – sarà nostro preciso compito fare di tutto affinché i progetti e le iniziative individuate nell’Accordo si trasformino, in tempi ragionevoli, in pratiche concrete e condivise”.