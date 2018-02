Sanofi, +5,6% di vendite nette nel 2017

Il fatturato si attesta a 35 miliardi di euro. A trainare, la crescita di Sanofi Genzyme (+15,1%) e di Sanofi Pasteur (+8,3%). Ma anche il Consumer health segna un'impennata del 46%. Bene anche il comparto pharma con +4,2%

Buone notizie per Sanofi. Il 2017 si è chiuso con +5,6% di vendite nette che si attestano a 35 miliardi di euro. A trainare, la crescita di Sanofi Genzyme (+15,1%) e di Sanofi Pasteur (+8,3%). Ma anche il Consumer health segna un’impennata del 46%. Bene anche il comparto pharma con +4,2%, ma male le vendite del diabete e cardiovascolare -14%.

L’utile netto

Lo scambio di attività a gennaio 2017 con il gruppo tedesco Boehringer Ingelheim ha favorito la crescita dell’utile netto. Oltre il 79% su base annua. Per il 2018, Sanofi intende “riprendere il percorso di crescita” e prevede un aumento dell’utile per azione tra il 2% e il 5% in valuta costante. Lo scorso anno si era registrato un calo dello 0,4%.

Oncologia, malattie rare e generici

Il buon risultato nel settore pharma è dato da vari fattori. Innanzi tutto quello legato alle malattie rare +6%. Poi quello sulla sclerosi multipla che ha segnato un aumento del 20%. Anche in oncologia si è notato un aumento del 6,4%. Nota dolente è il diabete. Il calo è considerevole, -11,1%.

I generici, invece, nell’ultimo quarto hanno visto un calo del 2,1% a 435 milioni di euro. A trascinare verso il basso il calo del mercato europeo dell’1,6% e dei mercati emergenti -4,3%. Considerando tutto l’anno solare la decrescita è stata del 3,3%. Nella seconda metà del 2018, inoltre, l’azienda potrebbe disinvestire in Europa per quanto riguarda questo settore.