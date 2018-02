Teva, ricavi in crescita e utili in calo nel 2017

Più 2% nel primo caso fino a 22,4 miliardi di dollari. Ma si registra una perdita di 16,3 miliardi. A pesare soprattutto il mercato dei generici negli Stati uniti e gli effetti della tassazione oltreoceano

Ricavi in crescita e utili in calo per Teva nel 2017. La multinazionale farmaceutica israeliana ha chiuso il bilancio dello scorso anno con ricavi a 22,4 miliardi di dollari segnando un +2%. Ma si registra una perdita di 16,3 miliardi dai 68 del 2016. A pesare soprattutto il mercato dei generici negli Stati uniti e gli effetti della tassazione oltreoceano.

Serve un business più solido e sostenibile

Bisogna concentrarsi sugli obblighi finanziari e fare in modo che il business sia maggiormente solido. Questo è il messaggio che arriva dall’azienda per bocca del suo Ceo e presidente Kare Shultz. Per l’anno in corso gli obiettivi sono precisi. Tra i 18,3 e i 18,8 miliardi di ricavi e un utile per azione tra 2,25 e 2,50 dollari.

Le difficoltà

A dicembre l’azienda ha annunciato un piano di ristrutturazione con tagli di 14 mila posti di lavoro per ridurre le spese di 3 miliardi entro il 2019. Inoltre il mercato americano nei generici non ha dato buoni risultati. Quindi la società di bandiera di Tel Aviv vuole rifarsi cercando di superare i problemi che hanno contraddistinto gli ultimi dodici mesi. Accelerare l’approvazione dei prodotti da parte della Fda, velocizzare il lancio di nuovi prodotti e tenere d’occhio la riforma fiscale targata Donald Trump.

Negli Usa il mercato dei farmaci equivalenti nel quarto trimestre 2017 ha avuto un crollo a 3,1 miliardi contro i 3,7 dello stesso periodo 2016. A pesare, soprattutto, la caduta delle vendite del Copaxone (-19%) a 821 milioni. Ma per quest’anno Teva prevede una crescita a 1,8 miliardi.

Inoltre c’è da valutare la non felicissima acquisizione dell’unità generici di Allergan costata 35 miliardi di debito (40 miliardi il costo dell’operazione). Nell’ultimo trimestre dell’anno scorso il debito è sceso di 2,2 miliardi e un altro miliardo in meno è previsto per quest’anno.

Le attese

A quanto ha detto Schultz a Reuters, si vedrà una crescita entro il 2020. Chiave di volta potrà essere, rivela l’agenzia britannica, la nuova terapia contro la malattia di Huntington che potrebbe far incassare all’azienda circa 200 milioni di dollari.