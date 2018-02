Merck e Astrazeneca, record di accordi nel 2017

Le due società hanno stretto partnership importanti l'anno scorso. I dati di GlobalData testimoniano l'attività delle due compagnie farmaceutiche per quanto riguarda intese di co-sviluppo e licenze per nuovi farmaci

Merck e Astrazeneca hanno portato a casa grandi accordi nel 2017. Uno di questi è proprio quello che le riguarda da vicino. 8,5 miliardi di dollari per lo sviluppo di olaparib. A definire questo ranking è stato GlobalData.

Record

La cifra riguarda l’accordo per lo sviluppo di un farmaco per il trattamento di due diverse tipologie di tumori. La stretta di mano tra le due multinazionali è da capogiro. Oltre gli otto miliardi. Lisa Marris, analista sanitaria di Global Data, analizza la situazione. “Merck ha avuto un anno positivo. Ha raddoppiato il valore dei suoi accordi di alleanza in un anno. Unendo anche le sue controllate, questo valore raggiunge nel 2017 quota 9,5 miliardi. Un aumento del 248% rispetto al 2016.

Altri accordi

Ma anche Pieris Pharmaceuticals ha visto un buon 2017, molto più del 2016. Un esempio è l’accordo di co-sviluppo da oltre due miliardi proprio con Astrazeneca oltre al licensing agreement da 1,8 miliardi con Les Laboratoires Servier.

Faccenda diversa per Allergan e Novartis. Le due società invece hanno visto le loro partnership ridursi di valore rispettivamente del 44% e del 5%. In ogni caso le due compagnie hanno chiuso accordi importanti. Allergan ha stretto un’intesa da 2,8 miliardi di dollari con Assembly Bioscience per acquisire i programmi relativi al microbioma gastrointestinale. Novartis, invece, ha chiuso un accordo da un miliardo nel settore cardiovascolare e oftalmologico con Ionis Pharma e Tribos.