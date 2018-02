Produzione industriale: +7,4% per la farmaceutica nel 2017

Il comparto ben oltre la media nazionale, cresciuta del 3% rispetto al 2016. Scaccabarozzi (Farmindustria): “I numeri confermano il ruolo trainante delle imprese del farmaco per l’economia italiana”

Nel 2017 la produzione industriale in Italia è cresciuta del 3% rispetto all’anno precedente. Una media spinta verso l’alto dalle performance dei settori trainanti per l’economia. Primo fra tutti quello delle imprese del farmaco: la produzione industriale della farmaceutica è cresciuta del 7,4% in un anno. Lo rileva l’ultimo aggiornamento Istat pubblicato oggi.

Il primato

La farmaceutica è, infatti, prima in classifica per crescita della produzione, seguita dal settore dei mezzi di trasporto (+5,6%) e dal gruppo “altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature” (+4,6%).

L’orgoglio del comparto è riassunto nel commento di Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria: “Il risultato conferma il ruolo trainante delle imprese del farmaco per l’economia. Il nostro settore nei prossimi anni potrebbe superare la Germania, oggi al primo posto nell’Ue per produzione. Una crescita che nasce al 100% dall’export e che richiede quindi grande competitività dell’industria e del Sistema Paese. Siamo pronti – conclude Scaccabarozzi – ad aumentare gli investimenti, con l’auspicio che si aprano al più presto prospettive per la realizzazione di una nuova governance che tenga conto del valore creato, dei costi evitati e dei bisogni di cura, favorendo l’accesso all’innovazione farmaceutica”.

La “marcia giusta”

Più in generale, il dato sulla produzione di tutta l’industria italiana viene interpretato come un forte segnale di ottimismo. La crescita del 3% rispetto al 2016 è quasi doppia rispetto a quella segnata nel 2016 (era 1,7% sul 2015). Ed è il miglior dato registrato dal 2010 ad oggi. “L’industria italiana ha finalmente ingranato la marcia giusta”, commenta il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda.