Farmaci veterinari, nel 2017 +60% di autorizzazioni dell’Ema

L'Agenzia europea dei medicinali ha pubblicato sul suo sito un report dei medicinali approvati lo scorso anno. I pareri positivi sono 18, contro gli 11 del 2016. Molti di questi sono vaccini. Inoltre sei farmaci hanno avuto un'estensione di indicazione terapeutica

Un aumento considerevole nelle approvazioni Ema per i farmaci veterinari. Lo scorso anno, rispetto al 2016 sono stati approvati 18 medicinali contro gli 11 dei dodici mesi precedenti. Di questi, sette sono farmaci con nuove formulazioni, contro i sei di due anni fa.

Più 60% di approvazioni

I diciotto nuovi farmaci sono spalmati su otto categorie animali. Suini, cani, bovini, ovini, gatti, pollame, animali selvatici come volpi e procioni e api. Per i suini sono cinque i medicinali nuovi. Ingelvac PCV FLEX, Respiporc FLUpan H1N1, Suvaxyn PRRS MLV, Vepured e Suvaxyn Circo.

Per i cani abbiamo Credelio, Cytopoint, Prevomax, MiPet Easecto, Galliprant. Per i bovini sono due: Zeleris e Bovilis Blue-8. Per gli ovini uno è specifico Zulvac BTV Ovis, ma è idoneo anche Bovilis Blue-8. Per i gatti quello specifico è Nobivac LeuFel, ma può essere usato anche Prevomax. Per il pollame sono due le molecole: Exzolt e Innovax-ND-IBD. Infine c’è il Rabite, un vaccino contro la rabbia in volpi e procioni e l’Oxybee per disinfestare gli alveari da allevamento dal parassita varroa.

Farmaci innovativi

I magnifici sette sono prevalentemente vaccini. L’unico a non esserlo è l’anticorpo monoclonale Cytopoint, il primo del suo genere. La terapia prevede la prevenzione della dermatite atopica nei cani e simili allergie della pelle. Il nuovo principio attivo (lokivetmab) viene inoculato tramite iniezione.

Dei vaccini sei sono biologici (Ingelvac PCV FLEX, Suvaxyn Circo, Suvaxyn PRRS MLV, Innovax-ND-IBD, Vepured e Rabitec). Inoltre Rabitec e Respiporc FLUpan H1N1 sono utilizzati contro malattie trasmissibili da animali a uomo.

Nuovi usi per medicine già esistenti

Nel 2017 l’Agenzia europea dei medicinali ha esteso le indicazioni di alcuni farmaci. Sei per la precisione. SevoFlo è usato come anestetico nei gatti. Simparica, usato per i cani contro la demodicosi. Activyl Tick Plus, Broadline e Nexgard Spectra contro infezioni parassitarie. E Zactran usato sia negli ovini che nei suini contro malattie respiratorie.