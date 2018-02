Nanotecnologie, online un portale per condividere conoscenze e regole

Ecco l’iniziativa lanciata dall’Istituto superiore di sanità nell’ambito del progetto “RinnovareNano” finanziato dalla Regione Lazio. In collaborazione con l’Associazione italiana ricerca industriale

Capire le nanotecnologie, conoscerne le potenzialità e utilizzarle in modo sicuro. È l’obiettivo di una piattaforma web lanciata oggi dall’Istituto superiore di sanità (Iss) nell’ambito del progetto RinnovareNano finanziato dalla Regione Lazio. Un’iniziativa realizzata in collaborazione con l’Associazione italiana di ricerca industriale (Airi).

Focus sulle nanotecnologie

Sul portale nanotecnologie.iss.it si trovano informazioni sulle normative per l’utilizzo delle nanotecnologie e aggiornamenti sulle conoscenze in materia di tossicità. Ad esempio, si possono consultare i risultati di studi (in vivo, in vitro e in silico) sulla tossicità di diversi nanomateriali già in uso in vari ambiti come quello cosmetico, farmaceutico, alimentare e biomedicale.

Tra gli obiettivi fondamentali, precisa l’Iss, c’è quello di fornire informazioni chiare e validate scientificamente sulle tipologie di nanomateriali di maggiore interesse per la comunità scientifica e industriale, e sulle procedure e metodi per un loro corretto utilizzo, in linea con gli sviluppi del quadro normativo europeo ed internazionale.

“Abbiamo messo a sistema – dice Alessandro Alimonti, responsabile scientifico del progetto RinnovareNano – le competenze dell’Iss nella ricerca di base e applicata sul tema della salute pubblica e della normative relative all’uso delle nanotecnologie. Auspichiamo che il percorso virtuoso, iniziato con la regione Lazio, possa proseguire in futuro e confermare, così, il ruolo che il nostro Istituto ha nella salvaguardia della salute dei cittadini anche nell’ambito di uno sviluppo industriale sostenibile”.

Dialogo tra scienze e industria

La piattaforma si presenta anche come network interazionale sulle biotecnologie e punta a diventare un modello di collaborazione tra ricerca pubblica e privata. “Anche per favorire lo sviluppo economico attraverso l’accesso alle conoscenze da parte delle imprese regionali e nazionali”, sottolinea l’Iss.

Non a caso l’iniziativa è realizzata in collaborazione l’Airi. “Il tema dell’accesso e della condivisione delle conoscenze nella ricerca ed innovazione, la cosiddetta open-science e open-innovation – sottolinea il vicepresidente dell’associazione, Sesto Viticoli – sono un fattore chiave per lo sviluppo di tecnologie abilitanti e pervasive quali le nanotecnologie. La piattaforma sviluppata da Iss è un passo importante in questa direzione”. Al centro del progetto l’impatto sulla salute dell’applicazione di nanomateriali di particolare interesse a livello commerciale. Soprattutto in settori come la chimica, l’industria farmaceutica e biomedicale, ma anche quella cosmetica ed alimentare.