NL Holding annuncia l’ingresso nel mercato italiano con nuove acquisizioni

La società tedesca di servizi sanitari annuncia una serie di acquisizioni in Italia e contemporaneamente anche in Svizzera e Spagna. Nell'interesse dall'azienda c'è Archimed, attiva nel settore ostetrico-ginecologico

La tedesca NL Holdin fa il suo ingresso nel mercato italiano. Lo fa con acquisizioni mirate, facendo sua Archimed, centro diagnostico del milanese nato nel 2005 e specializzato nel settore ostetrico-ginecologico. La società, attiva nel campo dei servizi sanitari che ha sede ad Augsburg, ha annunciato anche altre acquisizioni. In Spagna con Imer e Svizzera con il gruppo ProCrea.

Gli investimenti

A fine 2017 NL Holding ha dato vita a una partnership con il gruppo di investimento Oaktree capital management prevedendo quindi investimenti fino a 200 milioni di euro. Che andranno sommati, si ricorda, agli ottanta già investiti lo scorso anno. “Grazie all’ingresso di Oaktree capital management, NL Holding può perseguire la propria strategia di consolidamento nelle cliniche per la fecondazione in Europa e all’estero.” Lo ha detto Miroslaw Herden, nominato ceo e responsabilesSviluppo di NL Holding. “Il nostro obiettivo strategico è quello di costruire una rete europea di moderne cliniche che operano nell’ambito della fecondazione assistita. Della genetica e dei laboratori specialistici”, spiega ancora Miroslaw Herden.

In questo progetto europeo nello sviluppo e integrazione di centri per la fecondazione rientra anche l’Italia con Archimed e la sua rete di 600 strutture sanitarie a cui propone servizi.

Le acquisizioni parallele

In Svizzera NL Holding ha acquistato ProCrea Group di Lugano, società forte nel campo della fecondazione assistita e diagnostica specialistica. L’azienda è presente sia Canton Ticino che in nord Italia.

In Spagna, invece, i tedeschi hanno trovato interessante Imer, azienda attiva nel campo della donazione degli ovuli, con sede a Valencia e Denai. Il supporto a livello europeo riguarda anche numerosi centri in Italia.“Oggi vediamo un grande potenziale di crescita. Sia nel mercato delle cliniche per la fecondazione (e servizi correlati) in tutta Europa, sia nella loro integrazione in un mercato globale che offre servizi specialistici altamente qualificati a uno standard elevato,” ha concluso Miroslaw Herde.