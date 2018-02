Sanofi Italia, Hubert De Ruty nuovo presidente e amministratore delegato

Arrivato in azienda a settembre 2017 con il ruolo di general manager della business unit general medicine, sostituirà Alexander Zehnder, ora alla guida dello sviluppo dell’oncologia a livello mondiale

C’è un nuovo presidente e amministratore delegato in Sanofi Italia. Hubert De Ruty sale ai vertici della filiale italiana della multinazionale francese.

Sostituirà Alexander Zehnder, ora alla guida dello sviluppo dell’oncologia a livello mondiale.

Il profilo

Con un’esperienza di diciassette anni nell’industria farmaceutica, De Ruty vanta un percorso professionale in ambito nazionale e internazionale. Dapprima come consulente per l’industria farmaceutica, poi arriva in Pfizer. De Ruty ha lavorato in Asia, Africa e Medio Oriente, coprendo varie aree terapeutiche in primary e specialty care. In particolare neurologia, cardiovascolare, oncologia e vaccini. Nel 2013 è stato nominato country manager Marocco e successivamente vice presidente del cluster head nord Africa. In Marocco ha ricoperto anche la carica di presidente locale della Pharmaceutical trade association (Leem) ed è stato membro del consiglio di amministrazione del business council francese.

A settembre 2017 è entrato in Sanofi Italia con il ruolo di general manager della business unit general medicine.

Nel suo percorso di studi, De Ruty ha conseguito un master in Management presso Emlv (Francia), un master in Marketing presso la Essec business school (Francia) e un Emba di Insead-Tsinghua (Francia-Cina).

Primo obiettivo, consolidare l’immagine dell’azienda

De Ruty nel suo nuovo ruolo guiderà il comitato direttivo di Sanofi in Italia con l’obiettivo primario di consolidare l’immagine dell’azienda. Proseguire nel percorso di posizionamento istituzionale presso i principali stakeholder e rafforzare la presenza sul mercato. Su quest’ultimo aspetto si punterà tutto sulle cinque business unit: general medicine (guidata dallo stesso De Ruty), diabete e cardiovascolare, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur, consumer healthcare).