Ema, ecco il programma della visita della commissione ad Amsterdam

Il 22 febbraio sarà la data per la visita alla sede temporanea e ai cantieri del Vivaldi building. Durante la giornata sono previsti incontri tra gli ispettori parlamentari e una delegazione olandese per discutere dell'insediamento dell'agenzia

Il programma per la visita della commissione Envi ad Amsterdam il 22 febbraio è pronto. Almeno è quanto ha detto Giovanni La Via, relatore della commissione ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento Ue.

Gli orari

“Saremo 10-12 parlamentari, più lo staff del segretariato e qualcuno dei gruppi politici, in tutto una ventina di persone”, spiega La Via. Il tutto è stato già definito. “Partiremo da Bruxelles intorno alle 9, alle 10.40 saremo alla stazione di Amsterdam. Dovremmo andare in un center lì vicino, dove ci faranno la presentazione dei progetti, per una quarantina di minuti”. Poi, continua, “visiteremo lo Spark Building e il sito del Vivaldi Building. Dopo ci sediamo per due ore, che saranno quelle topiche, di domande e risposte”. Qui il dibattito sarà serrato. Gli olandesi dovranno fare affidamento su tutta la loro capacità diplomatica. “Ci devono convincere, con le risposte”, sottolinea La Via. Non è esclusa una conferenza stampa.

Gli olandesi fanno pressione

Da Amsterdam arrivano molte richieste degli europarlamentari per poter partecipare alla spedizione e poter condurre in prima persona una sorta di “controffensiva” agli attacchi italiani. “Il Regolamento del Parlamento europeo – continua La Via – prevede che possano prendere parte alla missione, oltre ai relatori ombra, anche un rappresentante per ogni gruppo politico, senza diritto di voto”. Si tratta di una “sorta di ‘uditori’ e vedo che ci sono moltissime richieste da parte di olandesi”.

Qualcuno sta cambiando idea

Possibile che l’alleanza pro Amsterdam vista il 20 novembre stia scricchiolando. Voci di corridoio tra gli ambienti parlamentari riferiscono che tedeschi e svedesi potrebbero avvicinarsi alla causa italiana. Tuttavia La Via è cauto. In un commento rilasciato ad AboutPharma, l’eurodeputato si sofferma anche su un’altra questione importante. L’interesse c’è, tuttavia “a differenza dei media italiani che hanno riservato grande importanza al tema, la stampa estera non se ne è curata molto”.

I giornali stranieri e la polemica elettorale: il Benelux

Mentre i giornali italiani seguono passo passo (e non a torto) la vicenda all’estero ci si è limitati a tracciare la cronaca degli eventi. Soprattutto quando sono stati presentati i vari ricorsi alle corti di giustizia europee. Ma tra le righe della stampa europea trapela il sospetto che tutta la polemica sia stata montata proprio per raccogliere più consenso elettorale possibile.

I primi attacchi arrivano dal Benelux. Il parlamentare europeo olandese Bas Eickhout del partito GroenLinks ironizza. Tramite le pagine del quotidiano locale De telegraaf dice “le elezioni sono in Italia il 4 marzo. Che coincidenza”.

Gli fa eco il ministro delle Finanze olandese Wopke Hoekstra dal quotidiano Volkskrant. Hoekstra descrive l’iniziativa italiana come “un’azione di retroguardia”. Il giornale rincara la dose parlando di “febbre elettorale”.

E di stato febbricitante ha scritto anche il belga De Tijd il 31 gennaio. “Anche le elezioni italiane del 4 marzo sono forti a Bruxelles”.

Tornando in Olanda, il Rotterdams Dagblad titola, sempre a fine gennaio, “Gioco elettorale italiano”.

Fuori dall’Olanda

Spostandoci oltre i confini olandesi, Euobserver cita una fonte europea (anonima) che bolla l’agitazione italiana come “una tempesta politica in un bicchiere d’acqua”. Anche il britannico The Independent mostra le sue riserve sottolineando l’avvicinarsi delle elezioni.

Il sito francese di Les echos, tira ancora in ballo Andriukaitis, la cui esternazione viene così descritta: “un po’ perfida, che non calmerà gli italiani”.

Di tutt’altro avviso, invece, la stampa tedesca. Uno dei più importanti giornali teutonici, il Sueddeutsche Zeitung, titola il 30 gennaio “Amsterdam delude”. Un titolo provocatorio che apre l’articolo di Daniel Brössler. “È stata una vittoria di affidabilità. È quello che sembrava quando a novembre è stata presa la decisione di trasferire l’Agenzia europea dei medicinali da Londra ad Amsterdam. Nelle elaborate schede di presentazione, i candidati, tra cui Bonn, hanno dovuto rendere credibili le proprie offerte. Gli olandesi hanno avuto il maggior credito in questo senso, erroneamente, come ora appare”, scrive Brössler.

Ma a giochi fatti tutto è più semplice. Le difficoltà di Amsterdam sono sotto gli occhi di tutti. Eppure va fatto notare che a ottobre 2017, il sito di informazione olandese DutchNews aveva messo in guardia sui possibili ritardi della città. “La candidatura olandese ha una debolezza che emerge dal dossier. Ossia l’accoglienza degli uffici in una sede temporanea, in attesa della costruzione dell’edificio definitivo nel distretto economico di Zuidas”.