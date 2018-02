Astellas Italia, Enrico Belviso è il nuovo direttore del market access

Prima di questo ruolo ha ricoperto importanti funzioni in Bristol Myers Squibb, Daiichi Sankyo, Baxalta e Shire

Da febbraio Astellas pharma Italia ha un nuovo direttore del market access. Si chiama Enrico Belviso e assumerò il ruolo, per la precisazione, di market access & government affairs. In questo ruolo si occuperà di dare supporto strategico alle relazioni istituzionali e di guidare la visione e la strategia del market access

Il profilo

Enrico Belviso si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università Tor Vergata di Roma. Poliglotta (conosce inglese, francese e tedesco), sin da subito è entrato nel settore farmaceutico, iniziando il suo percorso lavorativo presso Bristol Myers Squibb dove è rimasto per quattordici anni. Qui, dopo un’esperienza in Hr e finanza, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel dipartimento di market access & government affairs. Ha poi proseguito la sua esperienza professionale in Daiichi Sankyo, in qualità di pricing, reimbursement and access director a partire dal 2014. Poi da luglio a ottobre del 2016 è stato in Baxalta in qualità di patient access director. Infine, prima di arrivare in Astellas, dal 2016 al 2018, Belviso ha lavorato in Shire Pharmaceuticals in cui ha ricoperto il ruolo di head of value demonstration and access.