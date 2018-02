Ipsen chiude il 2017 con vendite in crescita del 21%

Il gruppo biofarmaceutico francese annuncia i risultati finanziari. Aumenta del 3,4% il margine operativo. Attese positive anche per il 2018

Ipsen chiude il 2017 con risultati positivi: le vendite sono cresciute del 21,1% e il margine operativo del 3,4% in un anno. Lo annuncia il gruppo biofarmaceutico francese in un comunicato.

Crescita a doppia cifra

In valore assoluto le vendite sono passate tra il 2016 e il 2017 da 1,584 a 1,908 miliardi di euro. L’aumento del 21,1% – spiega l’azienda – è trainato da una crescita del 25,9% dell’area “Speciality care”, che vale 1,591 miliardi di euro. Un balzo in avanti che riflette il ritmo continuo di vendita di lanreotide e il lancio di cabozantinib e irinotecan liposome. Cresce anche la divisione “Consumer healthcare”, segnando un incremento dell’1,4%, per un giro d’affari di circa 316 milioni di euro. Il margine operativo sui ricavi netti è stato pari al 26,4 per cento.

Previsioni Ipsen per il 2018

Nel 2018 Ipsen prevede una crescita delle vendite superiore al 16% e un margine operativo superiore del 28% sui ricavi netti. “Nel 2018 – afferma David Meek, chief executive officer di Ipsen – manterremo l’andamento positivo delle attività correnti per continuare la forte crescita con ulteriori margini di miglioramento, tenendo il passo che ci permetterà di raggiungere i nostri obiettivi finanziari nel 2020. Lo sviluppo del business e la trasformazione accelerata dell’organizzazione R&D – conclude il manager – rimangono obiettivi prioritari per espandere la nostra pipeline innovativa e sostenere la crescita a lungo termine”.