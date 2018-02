Previsioni, i farmaci che venderanno di più nel 2018

EvaluatePharma stila la classifica dei dieci possibili campioni di vendite quest'anno. Humira (Abbvie), Revlimid (Celgene), Enbrel (Amgen/Pfizer), Eylea (Regeneron/Bayer), Avastin (Roche), Rituxan (Roche), Herceptin (Roche), Remicade (J&J), Keytrude (Merck & Co), Xarelto (J&J/Bayer)

I farmaci che venderanno di più nel 2018? Sono dieci, almeno secondo le previsioni di EvaluatePharma. Humira (Abbvie), Revlimid (Celgene), Enbrel (Amgen/Pfizer), Eylea (Regeneron/Bayer), Avastin (Roche), Rituxan (Roche), Herceptin (Roche), Remicade (J&J), Keytrude (Merck & Co), Xarelto (J&J/Bayer).

Le previsioni

Per Humira si prevedono vendite di 20 miliardi, seguita dai 9,2 miliardi di dollari di Revlimid. Enbrel, al terzo posto, si attesta sui 7,3 miliardi. Tutti gli altri si attestano tra i sei e sei miliardi e mezzo. Dai 6,5 di Eylea ai 6,1 di Xarelto.

Ma non tutti i medicinali in questione venderanno più dello scorso anno. Per un Humira che guadagna ampiamente, ci sono Enbrel e Avastin che potrebbero vendere meno rispetto ai dodici mesi precedenti. Stessa cosa per Herceptin, Rituxan e Remicade.

La competizione dei biosimilari

Molti biosimilari sono stati approvati dalla Fda, ma non ancora messi in commercio. Un esempio? Il frontrunner del 2018 sarà adalimumab di Abbvie, che ha avuto grandi incassi anche nel 2017 e 2016. La Fda ha approvato di recente due biosimilari competitori. Adalimumab-adbm di Boehringer Inglheim e adalimumab-atto di Amgen. Entrambi pronti a entrare sul mercato americano. Tuttavia Amgen ha scelto di aspettare il 2023 per l’immissione in commercio.

Anche per Enbrel è arrivato il diretto concorrente, etanercept-szzs, che ha una protezione del brevetto fino al 2029. Per Avastin c’è bevacizumab-awwb che non entrerà sul mercato fino al 2019.

Herceptin dovrà presto sostenere la concorrenza di trastuzumab-dkst che è stato approvato nel 2017, ma la cui data di lancio rimane incerta.

Remicade ha due biosimilari competitor, ma non eroderanno più del 5% del suo mercato.