Life science, viaggio nel lavoro che cambia

Dal numero 155 di AboutPharma and medical devices inizia un approfondimento sull’evoluzione dei ruoli nel pharma e nel medtech a contatto con il digitale e sui trend professionali del futuro. Tra le figure emergenti più ricercate dai recruiter, l’esperto in brevetti e lo human monitor manager

Viaggio nel lavoro che cambia, ma in che modo? Nascono davvero nuove figure professionali oppure i lavori sono gli stessi e cambiano solo nomi e competenze? Dal numero 155 di AboutPharma comincia un viaggio alla scoperta dei mutamenti delle figure professionali del farma e del biomedicale.

A sentire gli studiosi e gli addetti ai lavori, di ruoli totalmente nuovi, tanto nel farma quanto nel medtech, ce ne sono pochi. Si tratta spesso di profili che conservano le caratteristiche fondamentali di quelli tradizionali. Ma che hanno aggiornato e ibridato il corredo di skill alla luce delle trasformazioni avvenute nel mercato.

Questione di etichette

A volte la fantasia nelle definizioni non manca e c’è un fiorire di acronimi e termini inglesi. Ma nella sostanza “le nomenclature delle figure professionali – dice Paolo Mariani, docente di Statistica economica all’Università Bicocca di Milano – in questo settore non sono diverse dal passato. A cambiare sono le competenze richieste e le mansioni”. Sulla stessa lunghezza d’onda è Lorenzo Leogrande, presidente dell’Aiic (Associazione italiana ingegneri clinici). “Ci sono ruoli evoluti che si focalizzano – osserva – su aree specifiche e che attingono anche da ambiti di conoscenza diversi da quelli tradizionali. Ma non vedo figure che in passato non c’erano proprio”.

Quindi, per comprendere meglio come si è evoluto il lavoro nell’healthcare, probabilmente bisogna prima chiedersi lungo quali direttrici sono accadute le trasformazioni più incisive.

Nel segno delle nuove tecnologie

L’avvento del digitale e la presenza di tecnologie “disruptive” sono i due fattori che hanno ovviamente determinato i gap maggiori con il passato. Sono elementi che hanno agito in più ambiti, dando vita talvolta a processi intrecciati.

Per esempio, la maggiore disponibilità di informazioni accessibili da parte di più soggetti (aziende, decisori, medici, pazienti e altri stakeholder) e di dati ha inciso su negoziazioni e gare. “Gli interlocutori delle aziende possono contare su molti canali informativi per individuare i propri benchmark”, spiega Mariani. “Conoscono il valore economico dei prodotti, accedono più facilmente ai dati relativi alle gare bandite da altre asl. Possono sapere inoltre con pochi clic quanto si è speso per un device e così via. Perciò, chi si occupa di accesso al mercato non può non modificare il proprio modo di lavorare e le proprie strategie”.

La reputazione

Nel considerare qualcuno degli altri contesti in cui la più alta reperibilità di informazioni ha modificato i ruoli, si può menzionare il caso della reputazione. “Prima, se un’azienda scivolava su una ‘buccia di banana’, la notizia poteva non arrivare così rapidamente”, nota il professore. “Con il digitale, la circolazione delle notizie è rapidissima. Di conseguenza, chi si occupa di questi aspetti deve conoscere a fondo i meccanismi della comunicazione in rete, essere pronto a confrontarsi con più situazioni di rischio e gestire le possibili crisi”.

Le tecnologie digitali hanno permesso inoltre di attuare più rapidamente la strategia di messa al centro del cliente, soprattutto in un mercato, come quello italiano, dove la commercializzazione pesa più rispetto a R&S e produzione. “La gestione della relazione con il cliente è diventata fondamentale”, continua Mariani. “I Crm, da un vissuto di semplici software, sono diventati sempre più essenziali per orientare le strategie aziendali. Chi si occupa del rapporto con la clientela deve quindi avere competenze più avanzate nel gestire sistemi di lettura e di analisi dei clienti”.

L’impatto sulla manifattura

Anche riguardo agli aspetti manifatturieri, le figure si evolvono alla luce delle innovazioni. “In una fabbrica, per esempio, il caporeparto continuerà forse a chiamarsi ancora così”, riflette Mariani. “Ma con l’avvento dell’internet delle cose, anziché governare persone coordinerà macchine che dialogano tra loro. Dovrà possedere molte più competenze informatiche che in passato ed essere più informato sul funzionamento di tutto il settore pharma”.

Se ci si concentra sull’osservazione delle trasformazioni di alcune singole professioni, i nuovi processi possono saltare ancora più all’occhio.

Il key account manager

Il kam (key account manager), per esempio, ha indirizzato il suo raggio d’azione anche verso altri soggetti. “Una volta – dice Mariani – aveva un approccio tendenzialmente ‘commerciale’. Era la persona che gestiva il territorio e aveva come platea di riferimento soprattutto i clinici. Adesso, la bilancia pende verso il dialogo con gli stakeholder, i decisori in particolare”.

Il market access manager

Un discorso simile vale per il market access manager. Prima, al centro c’era il prodotto, poi la patologia, poi il paziente e ora la persona. “Questo flusso – aggiunge – ha determinato un cambio nel linguaggio e nel modus operandi. Ora si pone maggiore attenzione alla qualità della vita del paziente. Si interessa alle caratteristiche ‘sociali’ del prodotto, ascolta le associazioni di pazienti per capire meglio come certe terapie impattano anche sulla famiglia e sulla vita lavorativa e relazionale”.

Gli health economist

Contesto mutato anche per gli health economist, che prima, di norma, lavoravano molto all’interno dell’azienda. “Erano figure attivate soprattutto durante la preparazione dei dossier registrativi. Ora invece sono molto più diffuse. Sono sempre attive e presenti anche nei contesti non connessi direttamente alle registrazioni. Usano molti più dati e si interfacciano con diversi stakeholder, per costruire meglio i materiali con cui coinvolgere i decisori”, spiega Mariani.

Il data scientist

Il profilo più citato quando si parla di lavori del futuro, il data scientist, è anch’esso l’evoluzione di una figura mai mancata nelle aziende. “Con riferimento ai dati, prima era l’esperto di statistica, poi il data miner. Ma il suo compito è stato sempre lo stesso: estrarre informazioni utili. Ora però ha moltissime tecnologie e dati in più a disposizione”.

E poi c’è l’ingegnere clinico

Una professione che ha subíto una trasformazione ampia è quella dell’ingegnere clinico. “L’ambito gestionale relativo alle tecnologie incide molto di più, già dal momento in cui si scelgono e si acquistano”, dice Leogrande. “Hta, risk management, la valutazione dei costi di acquisto, gestione e manutenzione dei device. Ma anche la conoscenza delle nuove procedure di gara, la sostenibilità, la connettività delle macchine e gli aspetti di cybersecurity sono diventate essenziali”. Che questa figura abbia acquisito un peso ancora maggiore lo confermano anche i dati relativi alle immatricolazioni universitarie. “In Italia ci sono 16 atenei – continua il presidente di Aiic – che hanno corsi di ingegneria biomedica-clinica. Immatricolano più o meno quattromila persone l’anno e ne sfornano circa mille. Nel rating dei corsi di ingegneria più scelti, ora sono al secondo-terzo posto, superati solo da meccanica e gestionale”.

I profili più appetibili per i recruiter

Insomma, la tendenza di fondo dell’industria è quella di far evolvere i ruoli già esistenti piuttosto che crearne di nuovi. Tuttavia, tra quelli comunemente indicati come “emergenti”, soprattutto da parte delle agenzie di recruiting, ci sono alcuni profili più ricorrenti di altri. Ne abbiamo individuati dieci. La lista, naturalmente, non pretende di essere esaustiva, ma può essere ritenuta una prima bussola da cui partire.

Tecnologo transfer prodotti

Esperto in brevetti

Scientific officer & Regulatory affairs

Human monitor manager

Quality assurance specialist

Quality compliance specialist

Therapeutic area manager

Clinical project manager

Clinical trial manager

Chief digital officer

Dal regolatorio allo scouting

Le prime tre figure fanno riferimento all’area del regolatorio e a quella di innovazione-scouting.

Il tecnologo transfer prodotti e l’esperto in brevetti sono le figure che hanno sviluppato competenze specifiche. Analizzano invenzioni e tecnologie al di fuori del perimetro aziendale, quindi in università, centri di ricerca e altre aziende. Sono i professionisti che fanno scouting di startup, spinoff e tecnologie funzionali allo sviluppo del business.

Il scientific officer and regulatory affairs è una figura di raccordo tra l’area medico-scientifica, il regolatorio e il market access. Si confronta con gli enti regolatori nazionali e internazionali. Ma anche con le realtà del territorio. In aziende che fanno attività di ricerca, sono i profili che connettono le diverse aree agendo da facilitatori.

Monitoraggio e compliance

Human monitor manager, quality assurance specialist e quality compliance specialist rientrano nell’area che riguarda temi come la qualità, la compliance e il risk management.

Lo human monitor manager è lo specialista che misura gli aspetti sociali dell’azienda. Rielabora e gestisce il modello reputazionale aziendale concentrandosi sul punto di vista dei pazienti e, in senso più ampio, delle persone.

Il quality assurance specialist ha il compito di garantire e di comunicare la qualità dell’azienda. Questo attraverso audit nei confronti degli stakeholder: pazienti, medici, strutture sanitarie, istituzioni etc. Garantisce, inoltre, che prodotti e servizi siano di alto livello qualitativo e che anche all’esterno siano così percepiti.

Il quality compliance specialist si assicura della qualità “interna” all’interno dei processi aziendali. Esso è il responsabile della compliance rispetto alle regole che l’azienda stessa si pone per adeguarsi ai vincoli normativi e anticipare le possibili evoluzioni legislative. Coadiuva l’area qualità e presidia i processi di valutazione e implementazione sia interni sia esterni.

L’area terapeutica

Therapeutic area manager, clinical project manager e clinical trial manager fanno riferimento all’area del clinical development. Il primo è il responsabile di area terapeutica, la dimostrazione concreta di quanto le aziende abbiano abbandonato l’approccio focalizzato sui singoli prodotti. Il clinical project manager è un professionista che si occupa degli aspetti gestionali degli studi e integra i trial con i temi legati a Hta ed evidenze real world. Il clinical trial manager è chi, sotto la supervisione del clinical project manager, dirige gli studi. Sia per quanto riguarda gli aspetti più strettamente scientifici ma anche in termini di maggiori competenze per la gestione operativa. Quest’ultima relativa ai protocolli di studio e alla raccolta ed elaborazione dei dati attraverso i sistemi informatici. È fortemente connesso alle aree della farmacovigilanza e del regolatorio.

Di privacy e digitale

La figura del chief digital officer è un coordinatore della trasformazione digitale dell’azienda. Deve possedere alte competenze in ambito It, ma skill altrettanto sviluppate nel marketing digitale, nella raccolta e nell’analisi dei dati e nella comunicazione online.