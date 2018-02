Fda approva farmaco immunoterapico durvalumab per Astrazeneca

Balzo positivo in borsa in vista dell'apertura di un mercato da quasi due miliardi. L'azienda prevede, grazie al recente lancio di Tagrisso, quattro miliardi di margine in più nella vendita di farmaci immunoterapici

C’è un’approvazione nuova per Astrazeneca, il farmaco immunoterapico durvalumab. La Food and drug administration americana ha esteso l’uso di durvalumab per la cura del tumore ai polmoni a cellule piccole in pazienti affetti dalla patologia non operabile. L’approvazione ha fatto fare un balzo all’azienda di un punto percentuale nella seduta di Borsa lunedì 19 febbraio.

Luce verde

L’approvazione è arrivata a seguito dei risultati positivi dello scorso anno. Sono stati coinvolti 713 pazienti e hanno dimostrato una sopravvivenza media di 16,8 mesi a seguito della somministrazione della terapia. Solo 5,6 mesi in caso di utilizzo del placebo. Gli analisti credono che l’uso di durvalumab quando il tumore è ancora localizzato darà più chance per intervenire tempestivamente. Dal punto di vista del mercato per la società di Cambridge ci sono buone notizie. Si aprirebbero infatti prospettive da due miliardi.

L’analista della Deutsche Bank, Richard Parkes, ha dichiarato che l’ok della Fda è arrivato un mese prima del previsto. Inoltre grazie anche al recente lancio di Tagrisso, Astrazeneca prevede quattro miliardi in più di margine nella vendita di farmaci immunoterapici.

A livello globale, oggi persone con questo tipo di malattia in stadio avanzato (il 30%) riceve una combinazione tra chemio e radioterapia. Ma solo il 15% di questi sopravvive a cinque anni dalla diagnosi.