Commissione Ue, Selmayr nuovo segretario generale al posto di Italianer

L'Ex capo di gabinetto di Junker subentra a colui che accettò e gestì la secretazione del dossier olandese durante l'assegnazione di Ema. Ma il caso Milano-Amsterdam non rientra nelle motivazioni della successione

Martin Selmayr è il nuovo segretario generale della Commissione Ue. Sostituisce un volto ormai noto agli italiani, Alexander Italianer, colui che accettò di secretare i famosi documenti di Amsterdam nella corsa all’Ema.

Cambi al vertice

Martin Selmayr, tedesco, molto vicino ad Angela Merkel, è subentrato con largo anticipo rispetto al mandato di scadenza del presidente della Commissione Jean-Claude Junker. Selmayr, prima dell’attuale ruolo, ricopriva quello di capo di gabinetto del presidente dell’esecutivo comunitario.

Italianer, l’uomo dell’Ema

Stando alle fonti Ue, il pensionamento anticipato di Italianer non ha niente a che vedere con la faccenda Ema. Era stato lui, infatti, insieme al segretario generale del Consiglio europeo, il danese Jeppe Tranholm-Mikkelsen ad aver accolto accolto e gestito la richiesta del governo dell’Aia di tenere segreta la parte della documentazione per la candidatura di Amsterdam.

Curioso come un altro olandese di punta (sempre della vicenda Agenzia dei medicinali), abbia lasciato il suo posto. Il 13 febbraio 2018 si è dimesso il ministro degli esteri olandese Halbe Zijlstra. Ufficialmente per aver mentito con un suo incontro, mai avvenuto, con il presidente russo Vladimir Putin.