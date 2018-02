Ema, Milano farà ricorso alla Corte dei conti Ue

Nuovo capitolo della saga che vede coinvolte l'Italia e l'Olanda. La motivazione di questo ennesimo ricorso è il danno economico subito dalla città meneghina

Un altro tentativo, stavolta con un ricorso alla Corte dei conti Ue. Non si placa l’offensiva italiana che ora minaccia battaglia per danno erariale. Il sindaco meneghino Beppe Sala ha dichiarato che “a questo punto aggiungo un’altra azione. Faccio un ricorso alla Corte dei conti europea, perché qui si configura un danno per i cittadini europei e quindi anche per le nostre tasche”.

Le sedi scomparse

La critica riguarda il Tripolis e l’Infinity business center, i due edifici inizialmente proposti come sedi temporanee. Citati nel famigerato allegato che il governo olandese ha deciso di secretare, i due progetti non hanno mai visto la luce. L’Ema non li ha reputati idonei. La scelta, quindi, si è spostata su una terza soluzione, inizialmente non prevista, lo Spark building. La procedura, per quanto possa sembrare bizzarra, rientra all’interno delle competenze dell’Agenzia europea dei medicinali. All’ente regolatore, infatti, come previsto, spettava l’ultima parola sull’edificio che l’avrebbe dovuta ospitare. In attesa della costruzione del Vivaldi building, l’unica alternativa era quella dello Spark nel quartiere di Sloterdijk. Dall’Ema confermano ad AboutPharma che la scelta è stata fatta in comune accordo tra governo olandese e agenzia del farmaco. Edificio che dovrà essere pronto da gennaio 2019. Il Vivaldi non lo sarà prima del novembre dello stesso anno.

I documenti secretati

La domanda che tutti si fanno è perché l’Olanda abbia tenuto nascosti questi documenti. La versione ufficiale che arriva dai Paesi Bassi parla del tentativo di evitare speculazioni immobiliari in un’area già fortemente stressata per l’innalzamento dei prezzi delle case. Ma le resistenze dell’Aja sono durate poco. Dopo l’annuncio del Comune di Milano di avere accesso agli atti olandesi il 12 febbraio, l’Olanda ha pubblicato sul suo sito il 16 febbraio l’allegato incriminato. Tuttavia i nomi degli edifici “fantasma” erano già noti dall’8 di febbraio, prima che il Comune di Milano facesse ricorso.