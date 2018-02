Anche Efpia ed EuropaBio sottoscrivono un appello indirizzato a Commissione, Europarlamento e Consiglio Ue. Chiedono che il prossimo programma quadro (FP9) per la ricerca e l’innovazione abbia un budget appropriato

Promuovere la ricerca e l’innovazione nel Vecchio Continente, garantendo sviluppo economico e competitività. È l’appello che l’industria europea rivolge alle istituzioni comunitarie, in vista della transizione da “Horizon 2020” al nono Programma quadro (FP9) per la ricerca e l’innovazione. Con una lettera indirizzata alla Commissione, all’Europarlamento e al Consiglio dell’Ue, 25 associazioni industriali – tra cui Efpia ed EuropaBio – chiedono che il prossimo Programma quadro abbia “un disegno e un budget adeguati, al livello delle ambizioni della nuova strategia di politica industriale dell’Ue”.

Promuovere la ricerca, sostenere la competitività

“La futura competitività dell’Europa e la sostenibilità del modello sociale europeo – spiegano le associazioni – dipendono in gran parte da RD&I: due terzi della crescita economica in Europa derivano oggi da questo settore”. Eppure l’intensità di ricerca, sviluppo e innovazione in Europa è “molto più bassa rispetto a Paesi come Usa, Cina, Giappone e Corea del Sud”. Per le industrie europee è fondamentale che il nono programma quadro sostenga la competitività. L’Ue, spiegano, “deve anticipare Usa e Asia in alcune aree tecnologiche chiave” che sono alla base di “futuri prodotti e servizi per la nostra società”.

Rafforzare la collaborazione

Le imprese sono comunque pronte a dare il loro contributo. “Siamo pronti a rafforzare la nostra collaborazione con le istituzioni europee per “definire e implementare un ambizioso FP9”. Un programma che dovrebbe avere come obiettivo “non solo il rafforzamento delle basi scientifiche europee, ma anche di quelle tecnologiche, incoraggiando lo sviluppo di un ecosistema di ricerca, sviluppo e innovazione europeo competitivo”. Un ecosistema indispensabile per una leadership europea nell’industria globale.