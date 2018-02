di Admin

Corso di formazione manageriale

TIME MANAGEMENT E GESTIONE DELLE RIUNIONI

Roma 10 aprile 2018

C/O sede di HPS – AboutPharma – Via Nairobi 40

Mai come oggi, nel privato e sul lavoro, ci si lamenta del fatto che “il tempo non basta mai” e in azienda si afferma sempre più spesso che la riunione, un tempo fonte di motivazione, si è trasformata in una inutile “perdita di tempo”.

Un fenomeno da non trascurare se si considera che il “poco tempo” compare tuttora tra le cause di stress più frequentemente citate anche in ambito lavorativo. E poiché lo stress influenza la prestazione lavorativa – soprattutto di fronte alla risoluzione dei problemi – è molto importante imparare a gestire il tempo e le riunioni concentrandosi su come farne il miglior uso, agendo così sulla “qualità” piuttosto che rincorrere la “quantità’.

Tre i principali outcome attesi per i partecipanti:

Nuova consapevolezza circa il proprio rapporto con il tempo

Aggiornamento di conoscenze e strumenti per migliorare la capacità di gestire il tempo in modo efficace

Acquisizione di tecniche per accrescere la capacità di gestire le riunioni in quanto mezzo per raggiungere un obiettivo aziendale e non solo personale.

Con modalità interattiva ed esperienziale saranno affrontati i seguenti aspetti:

Le peculiarità del fattore tempo

Come valutare e come gestire il tempo

La riunione di lavoro: definizione, finalità, tipologia

Elementi e criteri di efficacia della riunione

Le fasi della riunione e il ruolo del conduttore

Le situazioni critiche e i comportamenti suggeriti

Target

L’incontro si rivolge a tutti i manager delle aziende farmaceutiche, biotech, di dispositivi medici e nutraceutiche, che gestiscono e coordinano progettualità articolate e complesse, si confrontano con team interfunzionali, sono spesso chiamati ad organizzare e a partecipare a riunioni di lavoro.

Docente

Maria Cristina Minotti, Management and Training Consultant. Ha lavorato per P&G, Abbott Diagnostics e Gruppo J&J nell’area marketing, vendita, new business development, direzione di divisione. In aula predilige l’action learning e interviene soprattutto sui temi del Change management, Team working e Team Leadership, Public speaking, Selling ‘value’.