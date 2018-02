Amazon e Otc, Cossolo (Federfarma): ma in Italia questo non succede

"Il tema della vendita online è complesso e ben normato dalle leggi italiane che vogliono tutelare il cittadino", spiega il rappresentante dei farmacisti. Tuttavia, anche se il fenomeno Amazon non è al momento possibile nel nostro Paese, la legge sulla concorrenza tocca nervi scoperti e potrebbe stravolgere il settore

Una rivoluzione nel panorama della vendita e distribuzione dei farmaci con il caso Amazon e otc. Amazon lo ha fatto in sordina, senza annunci mediatici e senza campagne pubblicitarie per evitare di sollevare polemiche con il settore. Al quale, però, ha di fatto dichiarato guerra. La scelta della società di Jeff Bezos è quella di abbassare i prezzi vendendo prodotti con caratteristiche simili a quelli originali garantiti dal marchio Amazon, come già sperimentato da anni con i prodotti AmazonBasics. La linea di farmaci Otc di Amazon include 60 prodotti, tra i quali spiccano l’ibuprofene e le cure per la crescita dei capelli, per i quali la società non ha né la proprietà né la licenza produttiva.

La risposta dei farmacisti italiani

“Bisogna osservare che in Italia è permesso acquistare farmaci senza obbligo di prescrizione solo da siti di farmacie reali, contrassegnate da un logo del Ministero della Salute. È vietato acquistare da altri siti ed è vietata la vendita di farmaci con obbligo di ricetta”, spiega Marco Cossolo, presidente di Federfarma.

“Il tema della vendita on line – continua Cossolo – è complesso e ben normato dalle leggi italiane che vogliono tutelare il cittadino. Federfarma segnala spesso alle istituzioni casi di presunte irregolarità. Per esempio ha segnalato che su una nota piattaforma di vendita on line, sono proposti prodotti che, in realtà, sono qualificati come Otc.

Rischio monopolio?

“Nel panorama statunitense – continua il presidente – stiamo assistendo a una serie di fusioni di catene che cambiano l’assetto della distribuzione in direzione di un crescente monopolismo. Cambiamenti si registreranno nei prossimi anni anche in Italia – specifica Cossolo – a seguito della legge sulla concorrenza che ha permesso al capitale di entrare nella proprietà delle farmacie. Federfarma – conclude – vede con preoccupazione la possibile crescita di un monopolio. Sta lavorando per supportare le farmacie che vogliono restare indipendenti aiutandole a essere competitive nel nuovo mercato che si sta delineando”.