Siglata l’intesa per il rinnovo dei contratti in sanità

I lavoratori della sanità avranno a partire dal 1° marzo 2018 un incremento delle retribuzioni. Mediamente 85 euro al mese. Soddisfazione da più parti, ma adesso si guarda ai medici

Via libera alla firma della pre-intesa per il rinnovo dei contratti in sanità. Un percorso concluso dopo quattro anni di lavoro. “Il rinnovo del contratto, fermo da quasi 10 anni, riguarda oltre 3 milioni di dipendenti pubblici”. Ad annunciarlo con un tweet è il ministro della Pa, Marianna Madia.

Soddisfazione anche dalle Regioni

“Giornata positiva per la sanità italiana e per i lavoratori”, ha detto Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. “Passo dopo passo, andiamo avanti e dopo lo sblocco del contratto delle funzioni locali – ha proseguito Bonaccini – arriva ora il via libera ad un contratto che interessa più di 540mila lavoratori. Infermieri, operatori sanitari e amministrativi impegnati nel Ssn. Un segnale importante dopo l’accordo raggiunto per il riparto del fondo sanitario che assicura comunque dal 1° gennaio 2019 l’incremento di un miliardo delle risorse destinate al servizio sanitario”.

Anche Massimo Garavaglia, presidente del Comitato di Settore Regioni-Sanità esprima soddisfazione. “Anche i lavoratori della sanità avranno a partire dal 1° marzo 2018 un incremento delle retribuzioni. Mediamente 85 euro al mese. Un risultato non scontato. Abbiamo agito con grande senso di responsabilità. Adesso andiamo avanti anche per la medicina convenzionata e la dirigenza sanitari. Noi gli atti integrativi li abbiamo già sbloccati ed inviati”.

Ora i medici

Su facebook interviene anche il ministro della salute Beatrice Lorenzi. “Un passo importante per restituire la dignità a migliaia di professionisti che ogni giorno lavorano nel nostro #SSN e garantiscono la salute dei nostri cittadini. Adesso andiamo avanti anche per i medici”.

Anche Federico Gelli, responsabile sanità del Partito democratico è lieto della notizia. La sanità secondo lui “deve ripartire dalla valorizzazione del personale. Questo deve essere solo il primo passo. Ora – conclude – si prosegua anche con i medici”.