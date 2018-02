Ons: un mercato da 49,5 milioni. Ma in Italia l’accesso ai supplementi nutrizionali orali è frammentato

I dati emergono dallo studio Cergas della SDA Bocconi di Milano secondo il quale in Italia il 15% dei pazienti è a rischio di malnutrizione

di Concetta Desando

Quarantanove milioni e mezzo di euro. Cioè 0,82 euro per ogni cittadino italiano. Questo è il valore, nel 2015, del mercato degli Ons (i Supplementi nutrizionali orali) nel nostro Paese. Con una predominanza delle vendite (il 68%, pari a 33,8 milioni di euro) nelle farmacie aperte al pubblico (che fanno registrare valori pro-capite più elevati nelle regioni del Nord). Mentre inferiori (il restante 32%, pari a 15,7 milioni di euro) sono gli acquisti da parte delle aziende sanitarie, che utilizzano i Supplementi direttamente in ospedale o li distribuiscono ai pazienti sul territorio (soprattutto nelle regioni del Sud).

Effetti positivi degli Ons

Il dato emerge del report “I supplementi nutrizionali orali e la nutrizione clinica: evidenze sul loro impatto, le politiche pubbliche e modelli di gestione”, elaborato da Cergas della SDA Bocconi. Secondo lo studio, in Italia il 15% dei pazienti è a rischio di malnutrizione. Quindi appare particolarmente importante il ruolo dei Supplementi nutrizionali orali. Sia quale unica fonte di nutrizione, sia per l’integrazione della normale alimentazione quando questa non è sufficiente a coprire i fabbisogni nutrizionali. Gli Ons, secondo il rapporto, consentono una riduzione del rischio di ospedalizzazione. Ma a fronte del potenziale effetto economico positivo, il mercato non presenta valori particolarmente rilevanti.

L’impatto economico degli Ons

Il rapporto stima, basandosi su approfondimenti presenti in letteratura, che l’utilizzo dei Supplementi nutrizionali orali possa evitare un costo tra il 5 e il 12% per la gestione della patologia di riferimento nei pazienti con problemi di malnutrizione. Ed evidenzia la riduzione dei ricoveri ripetuti e dei costi per paziente per effetto di terapie con Ons. Un paziente malnutrito costa infatti tre volte in più di uno non malnutrito.

Tranne che in Lazio, Campania e Sicilia gli acquisti in farmacia sono normalmente a carico del paziente. Mentre il Ssn interviene solo per quelli usati in ospedale e distribuiti direttamente da parte delle aziende sanitarie, l’inclusione di questi prodotti nelle liste di rimborsabilità Lea sarebbe, secondo lo studio, un investimento che il Servizio sanitario nazionale potrebbe sostenere. Le stime parlano di 34 milioni di euro a prezzi industriali.

Le politiche regionali

Da questo punto di vista importante sarebbe anche un intervento sulle politiche regionali in merito agli Ons. Lo studio rileva essere particolarmente frammentate, con un’attenzione piuttosto modesta al tema della malnutrizione. Il report Cergas analizza le politiche nelle nove principali regioni italiane per dimensione come Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia. Focus su prioritizzazione dei pazienti e percorsi strutturati per la gestione della malnutrizione nelle patologie caratterizzate da pazienti a rischio. Ma anche su indirizzi alla prescrizione, politiche di acquisto e sistema distributivo.

In quattro regioni addirittura non c’è alcuna traccia esplicita degli Ons nella normativa regionale di riferimento. Mentre in nessuna sono state emanate linee guida articolate su prescrizione e distribuzione di questi prodotti. Differenze importanti vengono rilevate anche per quanto riguarda i pazienti cui viene data priorità per l’accesso ai supplementi nutrizionali. Alcune regioni prevedono infatti una copertura potenziale per tutti i pazienti. Altre una selezione più specifica (ad esempio per pazienti con determinate patologie) ma senza un quadro di riferimento a supporto di questa scelta. Altre ancora demandano alle singole aziende sanitarie le politiche da attuare. In ogni caso il rapporto Cergas evidenzia come le politiche regionali non sembrano essere correlate con l’impatto della spesa pubblica per gli Ons. Tuttavia viene sottolineato come sia necessario essere “molto prudenti nel trarre conclusioni da un numero di dati limitato”.