Apple apre cliniche per i suoi dipendenti: l’inaugurazione in primavera

Il network includerà al momento due cliniche, entrambe nella contea di Santa Clara. Il gigante di Tim Cook vuole rafforzare la sua presenza nel settore healthcare dopo aver tentato la strada dei device indossibili

Apple apre cliniche per i suoi lavoratori. Da tempo il gigante di Tim Cook ha introdotto device medicali indossabili come iWatch con le connessioni a prodotti come HealthKit, ResearchKit e CareKit che puntano ad acquisire ed elaborare dati di pazienti, ma adesso vuole fare il salto di qualità. In primavera sarà inaugurato un network di cliniche per offrire servizi sanitari ai dipendi dell’azienda.

Maggiore impegno nel settore salute

Da molti l’annuncio è stato visto come la promessa, da parte del gruppo di Cupertino, di voler fare di più nel settore dell’healthcare. Il gruppo di cliniche che verrà aperto si chiama AcWellness e sarà dedicato esclusivamente ai dipendenti e alle loro famiglie. Al momento si parla di due sole cliniche, entrambe situate nella contea di Santa Clara. C’è anche un sito, acwellness.com dove vengono descritte le figure a cui fare riferimento. Dal medico di famiglia al responsabile degli esami del sangue, dagli assistenti medici agli infermieri. AcWellness è una sussidiaria di Apple stessa.

La salute dei dipendenti

Apple segue le orme di Amazon, Berkshire Hathaway e JP Morgan che hanno messo in piedi progetti simili per tutelare la salute dei propri lavoratori. Insomma la primary care entra di diritto tra le priorità di queste multinazionali che vogliono affacciarsi in maniera dirompente nel mondo healthcare. Stando a quanto riferisce la Cnbc, Apple vuole anche cercare di assumere dei “designer” che aiutino a implementare nuovi programmi di prevenzione delle malattie e promuovere pratiche salutari. Health designer e clinical program design lead sono tra le figure interessanti.

L’occhio sulle startup

L’azienda di Cupertino a ottobre 2017 scorso aveva messo l’occhio su una startup attiva nell’ambito delle cliniche mediche chiamata Crossover Health. A quanto sembra sempre alla Cnbc, Apple avrebbe già attivato terze parti per vagliare le ipotesi di shift all’interno del proprio network che verrà inaugurato a primavera 2018.