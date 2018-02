Ema a Milano, primo stop dal Parlamento europeo

L'emendamento promosso da Mercedes Bresso (S&D) proponeva di eliminare la dicitura Amsterdam come nuova sede dal regolamento di Ema, ma è stato respinto in commissione Affari costituzionali. 14 no, 7 sì e un’astensione. Adesso appuntamento al 12 marzo

Sul caso Ema, per Milano arriva il primo schiaffo dalla commissione Affari costituzionali del Parlamento Ue. Il 26 febbraio arriva il primo no a un emendamento promosso dall’europarlamentare di Pd e Socialisti e democratici Mercedes Bresso. Il documento chiedeva di eliminare dal testo del regolamento dell’Agenzia europea dei medicinali il nome della nuova sede di Amsterdam.

Non c’è una maggioranza

I voti con cui è stato bocciato l’emendamento sono stati 14 no, 7 sì e un’astensione. Bresso lo ha riferito immediatamente. Ha attaccato a testa bassa il presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani e il capogruppo dei Popolari europei Manfred Weber. “La Commissione ha approvato oggi un mio duro documento di critiche alla procedura e all’assenza di trasparenza nella scelta di Amsterdam come sede dell’Ema”, riferisce Bresso. “Purtroppo – continua la rappresentante dem – la mia proposta, quella di trarne le conseguenze togliendo dal testo la scelta di Amsterdam e avviando una procedura concordata tra Parlamento e Consiglio, è stata votata da tutto il gruppo S&D. Ma è stata respinta con il voto determinante di tutto il Ppe e di Alde. Le promesse e le rassicurazioni di Weber e Tajani si sono confermate delle autentiche bufale”.

Bresso critica le posizioni morbide dei suoi colleghi. “I socialisti hanno votato compatti, i popolari no. Adesso è molto chiaro a tutti chi difende Milano e chi no”, ha detto l’eurodeputata Patrizia Toia.

Il passaggio in commissione ambiente

Ma questo voto non era dirimente. Solo una tappa del lungo viaggio approvativo che prevederà altri passaggi. Il 12 marzo, a Strasburgo, si voterà in commissione ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare. Qui gli emendamenti per rivedere la procedura potrebbero (è doveroso il condizionale) passare. Nonostante ciò la parola fine la metterà l’ultima votazione, quella plenaria due o tre giorni dopo (la data è da definire). Fino a quel momento la diplomazia italiana nei palazzi di Strasburgo dovrà fare del suo meglio.

Intanto per il 27 febbraio è prevista una discussione della commissione ambiente per discutere della visita ad Amsterdam.