Linee guida Ema per sperimentazioni animali più etiche

L’Agenzia europea dei medicinali ha pubblicato il primo report biennale sulle procedure per rendere le sperimentazioni animali più etiche. Sostituire i test sugli animali con metodi alternativi, farli solo quando necessario e su pochi animali e minimizzarne lo stress. Sono questi i tre principi per un uso più etico degli animali nelle sperimentazioni sui farmaci nell’Unione europea.

Soluzioni alternative

Interessati da queste linee guida, prima di tutto, sono i due comitati per l’approvazione dei farmaci. Quello per l’uso umano, il Chmp, e quello veterinario, il Cvmp. Anche se l’obiettivo finale è evitare l’uso di animali vivi nelle sperimentazioni, precisa l’Ema, in alcune aree della ricerca medica continueranno ad essere necessari. Almeno finché non saranno sviluppate alternative adeguate. La legislazione europea richiede alle aziende autorizzate a vendere i farmaci di adottare questi tre principi, replacement, reduction e refinement (dette 3r). E gli standard sul benessere animale in tutti gli aspetti del loro lavoro, in particolare per la realizzazione dei vaccini.

Le 3r

Il lavoro dei due comitati è supportato dal lavoro del cosiddetto comitato congiunto delle 3r (J3RsWG). Questo comitato è composto da vari esperti provenienti dagli ambienti europei. Il direttorato per la qualità dei medicinali e dell’healthcare (Edqm) del Consiglio d’Europa e il Laboratorio unico per le referenze (Eurl-Ecvam) della Commissione europea. Queste pratiche sono state acquisite dai due comitati e pubblicate dall’Agenzia che ha dichiarato di voler produrre un report ogni due anni. Dopo il biennio 2016-2017, tocca 2017-2019.

Le difficoltà di Brexit

Con il trasferimento della sede da Londra ad Amsterdam tra il 2018 e 2019, rileva l’Agenzia europea dei medicinali, sarà più difficile per l’ente regolatore mettere questo fronte al centro delle attività. Che comunque rimarrà uno degli obiettivi di lavoro.