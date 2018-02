Antibioticoresistenza, Fondazione Novo Nordisk lancia un fondo 165 milioni

L'investimento sarà dedicato alle startup che promuoveranno la ricerca di terapie innovative contro i batteri resistenti alle attuali cure. Tra Usa ed Europa sono 20 i progetti interessati

La Fondazione Novo Nordisk istituisce un fondo di ricerca contro l’antibioticoresistenza. Saranno 165 i milioni di dollari messi sul piatto per le startup che vorranno cimentarsi con questa sfida. Lo rende noto la Fondazione stessa sul suo sito.

Il focus dell’investimento

Il fondo, chiamato Repair Impact Fund, avrà la priorità di fornire risorse alla scoperta di terapie contro i nuovi agenti patogeni resistenti agli antibiotici. Il tutto seguendo le linee guida dell’Oms e dei centri di controllo e prevenzione degli Stati Uniti. Saranno prese in considerazione dodici famiglie di batteri che sono considerate le maggiori minacce per la salute pubblica mondiale. Il fondo investirà dai 20 ai 40 milioni per 3-5 anni su 20 progetti tra Europa e Usa.

In generale è difficile attrarre finanziamenti di questo tipo. Le sfide del mercato e i gap delle evidenze nelle prime fasi sperimentali complicano il processo di finanziamento.

“Abbiamo dato vita a un approccio fresco per le sfide dell’healthcare a livello mondiale”, ha detto Kasim Kutay, Ceo di Novo Nordisk. “Puntiamo comunque ad aumentare gli investimenti nei prossimi anni”, conclude Kutay.

L’emergenza globale

Il pericolo è dietro l’angolo. L’Oms ha lanciato più volte l’allarme. Si rischiano 500 mila casi di infezioni dovute a batteri resistenti alle terapie. Si presume, secondo il comunicato della fondazione, che questi microorganismi uccideranno più del cancro. Anche l’economia ne risentirebbe. Prevista una decrescita tra il 25 e il 3,5%.