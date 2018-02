Astrazeneca, MedImmune crea la biotech Vela Bio

La ricerca e sviluppo riguarderà tre molecole in fase clinica e tre in fase preclinica di studio con focus sulle malattie autoimmuni. La nuova compagnia biofarmaceutica sarà finanziata con 250 milioni di dollari provenienti da un consorzio di investitori

La compagnia di Cambridge annuncia che MedImmune cederà sei molecole alla biotech indipendente Vela Bio, creata appositamente per la ricerca e sviluppo di malattie autoimmuni. La sede sarà a Gaithersburg, nel Maryland.

Il focus sulle malattie autoimmuni

Obiettivo primo della ricerca saranno le malattie autoimmuni. MedImmune contribuirà con tre molecole in fase clinica e tre in fase preclinica di studio. Tra queste c’è anche inebilizumab – informa AstraZeneca – attualmente in fase II di sperimentazione per il trattamento della neuromielite ottica, una condizione rara che affligge il nervo ottico e la spina dorsale in circa 5 persone su 100.000. Il prodotto ha ottenuto lo status di farmaco orfano dalla Food and Drug Administration americana nel 2016 e dall’Ema nel 2017.

Gli azionisti e gli investitori

Vela Bio sarà finanziata con 250 milioni di dollari provenienti da un consorzio di investitori. A guidarli Boyu Capital, 6 Dimensions Capital, e Hillhouse Capital. AstraZeneca rimarrà il principale azionista di minoranza. La transazione non include anifrolumab, in fase ultima di sviluppo per il trattamento del lupus da parte di AstraZeneca.

Nuove nomine

Per l’occasione Bing Yao, attualmente a capo dell’Unità respiratory, inflammation & autoimmunity innovative medicines di MedImmune, è stato nominato Chief executive officer di Viela Bio. Ma ci sono altre nomine. Jorn Drappa, vice President clinical development della stessa unità, sarà a capo della ricerca e Chief medical officer della nuova società.

I precedenti

Astrazeneca non è nuova a queste cessioni. Nel 2015 ha consegnato la ricerca e sviluppo di farmaci antiinfettivi a piccole molecole a Entasis Therapeutics. Nel 2008, invece, ha coinvolto la compagnia Albireo nella ricerca sui gastrointestinali.