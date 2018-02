Cluster lombardo scienze della vita, Gabriele Pelissero nuovo presidente

L'attuale presidente dell'associazione italiana ospedalità privata (Aiop), subentra a Silvio Garattini, direttore dell'Istituto Mario Negri di Milano. Il vice presidente è Riccardo Palmisano, presidente di Assobiotec

Gabriele Pelissero è il nuovo presidente del Cluster lombardo scienze della vita. Il consiglio direttivo dell’associazione lo ha nominato come successore di Silvio Garattini, direttore dell’Istituto Mario Negri di Milano. Il vice presidente è Riccardo Palmisano, presidente di Assobiotec.

Il profilo

Pelissero è nato Casale Monferrato nel 1950 ed è l’attuale presidente dell’associazione italiana ospedalità privata (Aiop). Insegna anche igiene e organizzazione sanitaria all’Università degli studi di Pavia e ricopre le cariche di vice presidente dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano e di consigliere nazionale di Confindustria.

“Sono onorato per questa nomina – dichiara – La filiera della salute è una grande opportunità di crescita per il territorio lombardo e per tutto il Paese. A livello nazionale rappresenta l’11% circa del Pil per un valore di 200 miliardi di euro circa”, continua Pelissero. “Ed è quindi molto più ampia di quanto sembri. Parte dal lavoro dei giovani ricercatori per concludere il suo ciclo al letto del paziente, grazie all’integrazione dei suoi tre capisaldi: industria, ricerca e sanità”.

Le scienze della vita made in Lombardia

Il Cluster lombardo scienze della vita è costituito in associazione nel luglio 2015 e riconosciuto come tale da Regione Lombardia nel dicembre dello stesso anno. Riunisce oltre 120 tra associazioni imprenditoriali, imprese, università, centri ed enti di ricerca. Ma anche Irccs pubblici e privati, aziende ospedaliere, residenze per anziani e associazioni di servizi. Il Cluster mira a promuovere il dialogo tra i diversi attori del settore, a favorire la condivisione di metodologie e a sostenere la diffusione di modelli di successo. Vuole contribuire infine alla creazione di un ecosistema virtuoso, espressione della collaborazione pubblico-privata, con l’obiettivo di promuovere la Regione Lombardia a polo di eccellenza per la ricerca.