Board Ema, aperta la selezione per i rappresentanti della società civile

La Commissione europea ha avviato le procedure per la nomina dei rappresentanti di cittadini e professionisti. Nel board Ema siedono anche organizzazioni di pazienti, medici e veterinari

La Commissione europea ha avviato la selezione per la nomina dei rappresentanti della società civile nel management board dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema). Così da sostituire quelli attualmente in carica, il cui mandato scade il 14 giugno 2019.

Il board Ema

Il regolamento istitutivo dell’agenzia regolatoria prevede che il management board sia composto, oltre che da due rappresentanti della Commissione europea, due del Parlamento europeo e uno per ogni Stato membro, da quattro esponenti della società civile. Nel dettaglio, si tratta di due rappresentanti delle organizzazioni dei pazienti, uno delle organizzazioni dei medici e uno dei veterinari. Questi ultimi vengono nominati dal Consiglio Europeo, in consultazione con il Parlamento Europeo, sulla base di un elenco stilato dalla Commissione.

Tra le competenze del board Ema, l’organo di governance dell’agenzia, rientrano la nomina del direttore esecutivo, l’adozione di programmi di lavoro annuali e pluriennali e delle procedure per la prestazione di servizi di natura scientifica.

Le scadenze

Chi è in possesso dei requisiti può presentare una manifestazione d’interesse entro l’8 giugno prossimo. Tutte le manifestazioni di interesse saranno valutate dalla Commissione Europea. L’inizio del mandato dei candidati prescelti, della durata triennale e rinnovabile, è fissato per il 15 giugno 2019.