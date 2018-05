Il Chmp di Ema dà l’ok a tre trattamenti contro Hiv, dolore e cancro

Il Comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea del farmaco ha raccomandato l’approvazione della tripletta a base di bictegravir (bictegravir, emtricitabina e tenofovir alafenamide), di sufentanil e di carmustina

Ok del Chmp dell’Ema per tre trattamenti contro Hiv, dolore e cancro. Per quanto riguarda il trattamento dell’infezione da Hiv-1, il Comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea del farmaco ha raccomandato la tripletta a base dell’inibitore dell’integrasi bictegravir (bictegravir, emtricitabina e tenofovir alafenamide), sviluppata da Gilead.

Il farmaco sviluppato da Gilead per trattare l’infezione da Hiv-1

Si tratta di un regime a tre farmaci in compresse, già approvato dalla Fda, da assumere una volta al giorno, che ha mostrato alti tassi di soppressione virologica. Nelle 48 settimane di studi clinici, nessun paziente ha sviluppato una resistenza al trattamento.

Sufentanil, trattamento contro il dolore

Il Chmp ha anche raccomandato l’approvazionedi un farmaco ibrido, il sufentanil, per il trattamento del dolore nei pazienti adulti. Per questa indicazione, a presentare la richiesta di autorizzazione è stata Fgk Representative Service, ma la molecola era già approvata dal 1978 per altre indicazioni. I farmaci ibridi si basano in parte sui risultati di test preclinici e clinici e in parte su nuovi dati. Questo oppioide riesce ad avere un effetto analgesico attivando i recettori μ-oppioidi nel sistema nervoso centrale. I suoi effetti collaterali più comuni sono nausea, vomito e piressia.

Carmustina, medicinale generico per tumori cerebrali, linfoma non Hodgkin e malattia di Hodgkin.

Il Comitato ha poi dato il via libera all’approvazione del farmaco generico carmustina, per trattare i tumori cerebrali, il linfoma non Hodgkin e la malattia di Hodgkin.