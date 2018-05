In azienda da 15 anni, è stata a capo del Regional market access e dell’advocacy di Baxter dal 2011

Baxter Italia ha nuovo direttore del Market access e delle relazioni istituzionali. È Daniella Cianciulli, da 15 anni in azienda e già capo del Regional market access e dell’advocacy dal 2011. A darne notizia è una nota diffusa oggi da Baxter.

Il profilo

Cianciulli – ricorda la nota – vanta una lunga esperienza nel settore dell’informazione medica, nel marketing e nelle vendite e soprattutto nella gestione di progetti innovativi. Laureata in Scienze Biologiche, ha iniziato la sua carriera nel 1992 in Sterling Midy accumulando esperienze professionali in molte aziende del settore life science. “Lavorare nel market access è un’esperienza unica e anche un’opportunità. In Baxter – spiega Cianciulli – ho la fortuna di poter lavorare su progetti di partnership pubblico privato volti a delineare percorsi di governance sostenibili per il sistema sanitario regionale ma soprattutto volti a migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari”.

Azienda in rosa

Baxter – sottolinea la nota – è un’azienda che “da sempre crede nel valore e nella forza delle donne e lo fa attraverso politiche e progetti volti a migliorare il work-life balance e a promuovere la massima flessibilità”. La nomina di Daniela Cianciulli a capo del Market access e delle relazioni istituzionali è un ulteriore tassello: “Il fatto che oggi si parli di leadership femminile – sottolinea Cianciulli – ci fa comprendere che c’è ancora tanto da lavorare: Mi piacerebbe arrivare un giorno a parlare di semplicemente di leadership, senza differenza di genere. Per quanto mi riguarda mi considero molto fortunata. Baxter da sempre ha sostenuto il mio percorso di crescita professionale come anche quello delle mie colleghe, mettendo a punto strumenti volti a migliorare e sostenere il lavoro delle donne azienda”.

Le donne rappresentano il 49% dei dipendenti Baxter in Italia, con una percentuale di donne manager di poco inferiore al 40%. Alla crescita della leadership femminile Baxter ha dedicato progetti di formazione ad hoc e partnership con associazioni di settore come il Women professional network (Wpn) di Roma e il gruppo HR Community.