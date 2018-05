Emilia Romagna, nasce la rete regionale dei centri di senologia

Dodici centri su tutto il territorio: ogni provincia ne avrà uno, ma saranno tre per l’area Metropolitana di Bologna e due a Modena. L'obiettivo è uniformare il programma di screening mammografico che coinvolge 500 mila donne ogni anno

Nasce in Emilia-Romagna la rete regionale Breast Unit per migliorare il percorso di screening, diagnosi, terapia e controllo per il tumore al seno. Il 2 maggio c’è stata la presentazione a Bologna.

La rete dei centri

Saranno coinvolti dodici centri su tutto il territorio emiliano romagnolo. Ogni provincia ne avrà uno. Tre per l’area metropolitana di Bologna e due per Modena. L’obiettivo del progetto è quello di far lavorare queste strutture con standard di qualità, modalità organizzative e funzionamento uniformi. A beneficiarne sarà soprattutto la tempestività delle comunicazioni fra i centri con una riduzione dei costi e una migliore risposta in fase terapeutica o diagnostica per il paziente. La rete nasce per volontà della Giunta regionale, che l’ha istituita con una delibera a cui le Aziende sanitarie dovranno fare riferimento per attuare il percorso organizzativo. Il documento individua la strutturazione territoriale e definisce il modello da adottare per garantire i migliori esiti clinici. Inoltre stabilisce la costituzione di un coordinamento permanente che avrà anche il compito di monitorare i risultati raggiunti.

Qualificare il servizio per le donne

“Siamo particolarmente orgogliosi di dare avvio a questa realtà, nata con l’obiettivo di qualificare ulteriormente il servizio di assistenza alle donne. E parliamo dell’intero percorso. Dalla prevenzione alla cura, che già vede l’Emilia-Romagna ai vertici in Italia”, sottolinea l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Sergio Venturi. “Basti pensare – continua venturi- che il nostro programma di screening mammografico coinvolge 500 mila donne ogni anno. Vale a dire il 100% di quelle ‘bersaglio’, con un’adesione del 75%. Su una patologia così importante, e purtroppo diffusa, come quella del tumore al seno, non possiamo abbassare la guardia. Anzi siamo impegnati ad alzare sempre più l’asticella della qualità del servizio. Anche attraverso una collaborazione sempre più stretta con le associazioni di volontariato attive in questo campo, che svolgono un lavoro prezioso di supporto alle donne e alle pazienti”.