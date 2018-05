I nuovi modelli organizzativi nell’oftalmologia

Si discutono approcci innovativi per ridurre l’impatto delle patologie oculari croniche. L’opinione di Davide Croce, direttore del Centro sull’Economia e il management nella Società e nel Sociale dell'Università Carlo Cattaneo – Liuc, Castellanza (Varese) *In collaborazione con HPS Marketing

Il paziente cronico, il suo percorso, presa in carico e gestione nelle regioni italiane rappresentano una priorità per il Servizio sanitario nazionale. Un ambito paradigmatico su cui misurare l’efficacia degli interventi è quello delle patologie oculari croniche. In particolare, le maculopatie. Queste richiedono non solo di strutturare uno specifico percorso diagnostico terapeutico e di screening dei pazienti. Ma anche capacità da parte del sistema di garantire un’adeguata assistenza e un’organizzazione strutturata.

Occorre fare una riflessione sull’organizzazione

Il tema – già affrontato sul numero di marzo di AboutPharma – è ripreso da Davide Croce. Croce è il direttore del Centro sull’Economia e il management nella Società e nel Sociale dell’Università C. Cattaneo – Liuc di Castellanza (Varese). La riflessione verte sui risparmi economici che si possono realizzare con l’avvio di idonei programmi di screening di patologie retiniche, laddove l’esperienza piemontese riferita da AboutPharma aveva evidenziato la possibilità di recuperare risorse per circa 25 milioni in tre anni. Croce conferma, citando la letteratura disponibile sul tema. “È ormai noto e dimostrato che i programmi di screening, in qualsiasi contesto implementati, rappresentano un’azione costo-efficace. Nel setting delle maculopatie, è rilevante sottolineare come l’adozione di una strategia preventiva di screening impatti direttamente sulla riduzione di incidenza di cecità e ipovisione (Scotland et al., 2016)”.

Il progetto Value Blindness Care

Una stima, derivante dal progetto “Value Blindness Care”, promosso da Vihtali, suggerisce come in media ogni anno in Italia siano oltre 15.300 i casi di ciechi civili dovuti a maculopatie. Con un peso complessivo a carico dell’Inps, tra pensioni e indennità, di 113 milioni l’anno. Anche nel Veneto (Scarpa et al., 2016) è stato evidenziato come l’adozione di un programma di screening per la diagnosi precoce di retinopatia diabetica, abbia consentito minori costi pari al 14% del totale (più di 270 mila euro) considerando il solo bacino di utenza della provincia di Treviso. Si è fornito un servizio aggiuntivo alla popolazione. Con minori costi e rilascio di risorse economiche per il sistema”.

Partendo da queste premesse, si può intuire in modo facile come l’estensione e l’istituzionalizzazione di programmi di screening destinati alla diagnosi precoce di tutte le maculopatie, replicando quanto già avviene da tempo in Paesi come il Regno Unito o la Francia, riesce a garantire un abbattimento dei costi diretti e indiretti correlati alla presa in carico dei pazienti. Questo facilita la liberazione di risorse da destinare anche al trattamento farmacologico della maculopatia, modulando la frequenza delle somministrazioni.

Altri studi

“Nel corso del 2017 – prosegue Croce – il Centro sull’Economia e il management nella società e nel sociale che dirigo ha effettuato uno studio che ha preso in considerazione 3.689 occhi di 3.314 pazienti affetti da degenerazione maculare essudativa correlata all’età (60%), edema maculare diabetico (26%) e occlusione venosa retinica (14%). Abbiamo constatato uno scostamento tra pratica clinica e studi registrativi. Risultati simili emergono anche da altri studi (Foglia e colleghi, 2017). Che hanno rilevato come, in tre centri della Lombardia, il numero medio di iniezioni per pazienti affetti da edema maculare diabetico per il primo anno di trattamento fosse 3,61 e 4,2 per i due principali farmaci rimborsati.

Mentre dallo studio Aura (Holz et al., 2014) emerge in 24 mesi un numero medio di iniezioni per la degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all’età di 5,2 nel contesto italiano, rispetto alle 9 e 8,27 di altri paesi europei come Regno Unito e Paesi Bassi. Aggiungo che l’ottimizzazione del percorso diagnostico terapeutico e dei correlati modelli organizzativi porterebbe a soddisfare l’esigenza di presa in carico del paziente affetto da maculopatia. Riflettendosi, così, sull’appropriatezza del percorso e a un migliore outcome per il paziente”.

Liste d’attesa e capacità organizzativa

Il professor Croce ha le idee chiare su quali leve strategiche e operative muovere per gestire meglio gli aspetti di capacità organizzativa, rispondendo così al bisogno di salute della popolazione. “Sono due le principali questioni che un centro clinico erogatore di iniezioni intravitreali deve affrontare. Il problema delle liste di attesa e il dimensionamento della capacità organizzativa per adeguarsi al fabbisogno sanitario. Elementi che sono in stretta connessione.

In primis, le liste di attesa. Anche se figlie della realtà organizzativa di una struttura sanitaria, devono essere salvaguardate e gestite dal Servizio sanitario in senso ampio. Perché rappresentano una preoccupazione per i cittadini e un argomento di cronaca per i mass media. Ma soprattutto un fattore cruciale per la direzione strategica. Le liste d’attesa possono infatti garantire o compromettere accessibilità e fruibilità del Servizio sanitario. Già il XX Rapporto Pit Salute redatto dal Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva e l’indagine Crea del 2017, riportano che il tempo di attesa per sottoporsi a una visita oculistica è di sei mesi. Si tratta di un tempo d’attesa più lungo rispetto alle altre visite indagate. Con un conseguente maggiore ricorso alle prestazioni out-of-pocket. Questi dati rendono rendono evidente che i tempi di attesa sono disallineati con i bisogni della cittadinanza”.

Gli obblighi della struttura ospedaliera

Una struttura ospedaliera ha l’obbligo di far fronte, nei tempi più opportuni, al considerevole volume di prestazioni richieste alle strutture sanitarie. In che modo? Il professore fa alcuni esempi. “L’utilizzo della sala operatoria deve essere strutturato in modo adeguato. Per poter permettere non solo il trattamento intravitreale della macula, ma anche prestazioni di altra natura, con un livello di urgenza differenziale a seconda delle necessità. Da un lato, una soluzione potrebbe essere quella di erogare le prestazioni non in sala operatoria. Ma all’interno di un ambulatorio sterile come avviene in altre realtà europee. In Gran Bretagna, operando in questo modo, si riesce a somministrare l’iniezione al paziente, ritenuto idoneo al trattamento, lo stesso giorno della diagnosi di patologia oculare.

Un’agenda per la presa in carico dei pazienti

Inoltre, si potrebbe pensare alla creazione di un’agenda dedicata alla presa in carico dei pazienti affetti da maculopatia. In questo modo si ottimizzerebbe il percorso dell’utente sia per le iniezioni intravitreali, sia per le visite e/o procedure diagnostiche di follow-up. Nella logica di migliorare la capacità organizzativa delle strutture, si potrebbe ipotizzare anche la realizzazione di percorsi diagnostico-terapeutici dedicati. Diminuendo così gli accessi presso la struttura ed effettuando più prestazioni per singolo accesso”.

In una mozione presentata in Senato ad aprile 2017, si raccomanda una programmazione dei servizi territoriali per prevenzione, diagnosi e terapia. Garantendo alla popolazione appropriatezza diagnostica e terapeutica, con una riduzione delle liste di attesa. Aggiunge Croce: “Compito congiunto sia delle direzioni strategiche aziendali, sia dei responsabili delle strutture di oculistica è quello di rafforzare la programmazione delle attività. Questo attraverso la definizione di strategie operative che siano in grado di aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle problematiche e degli ostacoli organizzativi esistenti”.

Modelli gestionali funzionanti

L’obiettivo è dunque la creazione di modelli gestionali in grado di efficientare il percorso diagnostico-terapeutico dei pazienti. “Solo un dimensionamento adeguato potrà garantire una congrua presa in carico dei pazienti. Migliorando così i tempi di attesa medi per paziente. E assicurando una migliore gestione delle risorse, in appropriatezza clinica e organizzativa per facilitare il percorso ospedaliero del paziente”, conclude Croce.

In quest’ottica, gli esperti guardano con fiducia all’introduzione di strumenti tipici del “lean management”. Tale approccio punta al miglioramento continuo e alla riduzione degli sprechi. Al fine di generare efficienza ai servizi offerti dall’organizzazione. L’applicazione, anche nel setting dell’oftalmologia, potrebbe attivare una revisione virtuosa dei processi. Inducendo, quindi, una migliore gestione organizzativa, maggiore efficienza, riduzione dei costi e miglioramento dell’efficacia. Questo porterebbe a un beneficio sia per il paziente che verrebbe trattato in tempistiche minori e in maniera appropriata sia per il sistema sanitario che valorizzerebbe gli investimenti efficientando le risorse.

