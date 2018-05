Agenas, insediato il tavolo di coordinamento nazionale dei tumori rari

Un organismo insediato presso la sede di Agenas e composto da rappresentanti dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, del ministero della Salute, delle Regioni, dell’Agenzia italiana del farmaco, dell’Istituto superiore di sanità e dell’associazionismo oncologico

Prende il via il tavolo di coordinamento nazionale dei tumori rari. Un organismo insediato presso la sede di Agenas e composto da vari enti e organizzazioni. “Dobbiamo garantire e promuovere su tutto il territorio nazionale lo sviluppo della Rete – dicono da Agenas – assicurandone il monitoraggio e la valutazione anche per individuare tempestivamente le aree di miglioramento”. Ma oltre a questo anche “veicolare corrette informazioni e ai professionisti per svolgere attività di telemedicina”.

Chi siede al tavolo

A mettere insieme proposte e soluzioni saranno i rappresentanti di vari enti e istituti. Agenas, ministero della Salute, Aifa, Iss e associazioni oncologiche. La missione del Coordinamento è quella di garantire e promuovere lo sviluppo e l’implementazione della Rete secondo la direttiva prevista dall’Intesa Stato-Regioni del 21 settembre 2017 e dal decreto ministeriale 01/02/2018.

Serve uniformità su tutto il territorio

“Oggi diamo vita a qualcosa di veramente innovativo. Riunire intorno allo stesso progetto operativo rappresentanti delle istituzioni, delle Regioni, delle competenze scientifiche di riferimento e dell’associazionismo oncologico. Ciascuno con la propria expertise e con le proprie istanze, consentirà al Coordinamento della Rntr, di lavorare in maniera sinergica per garantire l’applicazione delle misure previste nelle Intese Stato-Regioni”, dichiara Antonio Federici, dirigente presso la Direzione generale prevenzione sanitaria del Ministero della Salute.

«Per Agenas, il coordinamento, insieme al Ministero della Salute, della Rntr è uno stimolo ad essere sempre più “luogo” di condivisione. Nonché di scambio delle migliori evidenze scientifiche e delle pratiche organizzative disponibili”, afferma Alessandro Ghirardini, coordinatore Rntr. La programmazione dei lavori va finalizzata a favorire lo sviluppo e il miglioramento della Rete nazionale dei tumori rari. Deve basarsi sulla definizione di criteri per l’individuazione dei nodi della Rete, anche sulla base delle esperienze già consolidate in tal senso, in modo da fornire una risposta concreta ai bisogni di pazienti doppiamente fragili, affetti da un tumore e per di più raro”.