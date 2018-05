Ema: nel 2017 approvati 92 farmaci, 18 sono veterinari

Per il mondo animale sette sono principi attivi nuovi. Nel computo totale dieci sono vaccini di cui il 60% sviluppato con biotecnologie, in particolare la tecnologia del Dna ricombinante

L’Agenzia europea dei medicinali, nel 2017 ha approvato 92 farmaci. Di questi 35 sono sostanze attive nuove. Un anno positivo per l’ente di Guido Rasi nonostante il sisma di Brexit e le votazioni per l’uscita di Londra dall’Ue. A riferire i numeri è stato il report annuale dell’agenzia pubblicato il 3 aprile.

Nuove medicine

Di questi farmaci approvati, 18 sono per uso veterinario. Sette sono nuove sostanze attive. Nel computo totale dieci sono vaccini di cui sei sono stati sviluppati con biotecnologie, in particolari la tecnologia del Dna ricombinante. Anche i tempi delle approvazioni sono stati più brevi, indice del fatto che la “macchina Ema”, proprio in virtù delle novità dello scorso anno, sta cambiando pelle e che i processi si stanno velocizzando per ovviare a possibili ritardi a causa dell’imminente trasferimento in Olanda.

Brexit

Ma ampio spazio è stato concesso allo spostamento ad Amsterdam della sede. “Nel 2017 l’agenzia ha visto concretizzarsi la grande sfida della Brexit. C’è stato un clima di grande incertezza sulla futura sede dell’ente”. A parlare di questi aspetti è stato proprio Guido Rasi, direttore generale di Ema nell’introduzione del dossier. Uno sforzo che sta dando i suoi frutti dato che tra marzo e aprile è stato firmato il primo di una serie di accordi con Amsterdam sulla nuova sede olandese.

La farmacovigilanza

A settembre è stata lanciata la prima audizione pubblica. Pazienti, medici, farmacisti e accademici hanno condiviso le loro impressioni sul sodio valproato per trattare l’epilessia e disordini bipolari. Per la prima volta i cittadini sono stati invitati a partecipare alla valutazione del medicinale sulla base di evidenze scientifiche. A novembre è stato avviato il nuovo sistema di EudraVigilance. Questo sistema informativo è funzionale per la segnalazione dei sospetti effetti collaterali ai medicinali nell’Unione Europea. Solo nel 2017, 1,4 milioni di nuove segnalazioni sospette di reazioni avverse ai farmaci si sono aggiunte al database. Nel 2017, nell’ambito della farmacovigilanza il comitato per la valutazione dei rischi (Prac) ha valutato 82 segnali per problemi di sicurezza nuovi o in evoluzione e circa i due terzi di questi sono stati rilevati in tutto o in parte da EudraVigilance. A dicembre, inoltre, c’è stato il primo compleanno dello schema Priority Medicines (Prime). Trentaquattro farmaci sono stati inclusi in questo schema che fornisce un supporto tempestivo ai prodotti che possono dimostrare un importante vantaggio terapeutico per bisogni insoddisfatti dei pazienti. Circa il 5% della consulenza scientifica è stata fornita congiuntamente alla tecnologia sanitaria agli enti di valutazione (Hta).