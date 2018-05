Ieo, approvato il bilancio e nominato il nuovo Cda. Carlo Cimbri eletto presidente

Tante new entry e molte conferme nel Consiglio di amministrazione. I conti del 2017 indicano un fatturato di 332,9 milioni di euro. un Ebitda di 25,3 milioni di euro e un utile netto di 6 milioni, interamente destinato a reinvestimento in ricerca e sviluppo. Per il 2018 è prevista la conferma di importanti investimenti in nuovi progetti

Allo Ieo è stato approvato il bilancio 2017 e nominato il nuovo Cda. Per i prossimi tre anni, a presiedere il consiglio di amministrazione sarà Carlo Cimbri. L’approvazione del bilancio dello scorso anno esprime i risultati della gestione dell’Istituto europeo di oncologia e del Centro cardiologico Monzino.

Il bilancio

Il bilancio consolidato chiude con un fatturato di 332,9 milioni di euro. un Ebitda di 25,3 milioni di euro e un utile netto di 6 milioni, interamente destinato a reinvestimento in ricerca e sviluppo. Per il 2018 è prevista la conferma di importanti investimenti in nuovi progetti. Tutti volti al mantenimento e allo sviluppo dell’eccellenza clinica e scientifica.

Il nuovo consiglio di amministrazione

Carlo Cimbri sarà il nuovo presidente per il triennio 2018-2021. Altre new entry nel Cda sono Maurizio Carfagna, Carlo Fratta Pasini, Riccardo Meloni, Francesco Milleri, Renato Pagliaro, Francesco Tanzi. Confermati nel ruolo di consiglieri Gualtiero Brugger, Carlo Buora, Alfredo Maria De Falco, Marco di Caro, Guido Galardi, Paolo Grandi, Mauro Melis, Mario Alberto Pedranzini, Monica Alessandra Possa, Clemente Rebecchini e Gian Luca Santi. Nominato anche il nuovo Comitato esecutivo. Sarà composto da Carlo Cimbri, Carlo Buora, Alfredo Maria De Falco, Carlo Fratta Pasini, Paolo Grandi, Mauro Melis, Monica Alessandra Possa Clemente Rebecchini, Gian Luca Santi. Ma anche il Monzino ha visto rinnovare il suo Cda. Entrano Carlo Ciani (vicepresidente), Mauro Melis, Barbara Cossetto e Stefano Leoni.

I vertici

Anche Carlo Buora ha ricevuto nomine importanti. Vicepresidente Ieo e presidente del Monzino. Mauro Melis, invece, sarà l’amministratore delegato di entrambi gli istituti. Cimbri dichiara che “è un grande onore poter contribuire alla tutela e allo sviluppo di un’eccellenza italiana nel campo della medicina e della ricerca. Un patrimonio di professionalità, di conoscenze e capacità che potrà porsi traguardi sempre più ambiziosi a tutela della salute e della ricerca”.