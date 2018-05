Cochrane: “Il vaccino contro l’Hpv è sicuro ed efficace”

A dimostrarlo questa volta è una revisione comparativa indipendente del noto network internazionale, che ha preso in esame 26 studi e un campione di 73mila ragazze. Il vaccino non causa effetti collaterali gravi e protegge contro lesioni che possono portare al cancro

l vaccino contro l’Hpv è sicuro ed efficace. Ad affermarlo questa volta – contro le comunicazioni fuorvianti che spesso girano sul web – è una rigorosa analisi condotta dalla Cochrane, noto network internazionale indipendente di ricercatori e operatori sanitari. Secondo la ricerca i vaccini progettati per prevenire l’infezione da papillomavirus umano sono efficaci nella protezione contro le lesioni cervicali pre-cancerose nelle donne, in particolare nelle ragazze tra i 15 ei 26 anni. “La ricerca Cochrane rigorosa e ampia, fornisce prove rassicuranti e solide sulla sicurezza di questi vaccini nelle giovani donne” ha spiegato Margaret Stanley, specialista nel dipartimento di patologia dell’Università di Cambridge.

I dati di efficacia del vaccino anti-Hpv…

La revisione comparativa indipendente della Cochrane ha preso in esame i risultati di 26 studi che hanno coinvolto più di 73.000 donne di tutti i continenti negli ultimi otto anni. Circa 164 donne su 10.000 che hanno ricevuto placebo hanno sviluppato lesioni cervicali pre-cancerose, rispetto a due su 10.000 che sono state vaccinate. Prendendo in considerazione tutte le donne degli studi, indipendentemente dal fatto che fossero venuto in contatto o meno con il virus, i vaccini sono risultati leggermente meno efficaci. Hanno comunque ridotto il rischio di forme precancerose cervicali da 559 per 10.000 a 391 per 10.000 donne.

…e quelli di sicurezza

Dall’analisi dei dati inoltre non è emerso nessun aumento del rischio di gravi effetti collaterali. I tassi di eventi avversi sono stati di circa il 7% in entrambi i gruppi di vaccinati e controllo. Non sono risultati eventi avversi gravi, come aborto spontaneo e morte. Lo studio si aggiunge alle crescenti prove già esistenti e supporta la posizione dell’Ema e dell’Oms nel sostenere campagne di vaccinazione preventiva.

Il Papilloma Virus

L’infezione da Hpv è una delle malattie sessualmente trasmissibili più comuni. Nella maggior parte dei casi è asintomatica e scompare da sola. Se però il sistema immunitario non riesce a eliminare il virus l’infezione persistente da Hpv può causare lesioni pre-cancerose a livello della cervice. Queste, se non trattate, possono progredire in cancro del collo dell’utero, ma anche cancro del pene, anale e orale. L’Hpv è oggi una delle principali cause di decessi per cancro tra le donne di tutto il mondo, secondo l’Oms.

Il vaccino

Da alcuni anni esiste un vaccino che in Italia viene offerto ai ragazzi (maschi e femmine) di 11 e i 12 anni, ovvero prima diventino sessualmente attivi. La maggior efficacia si raggiunge infatti prima che il soggetto entri a contatto con il virus.