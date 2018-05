Dispositivi medici, contro l’obsolescenza serve un aggiornamento continuo

Hps-AboutPharma, in collaborazione con Nctm, organizza un corso per approfondire le tematiche del market access per i dispositivi medici. L'iniziativa si rivolge a tutti manager dell’industria di settore coinvolti nei processi Hta, affari legali e regolatori, gare e alle pubbliche amministrazioni sanitarie. Appuntamento il 13 giugno a Roma

Contro l’obsolescenza dei dispositivi medici Assobiomedica aveva lanciato l’allarme già alla fine dell’anno scorso. A inizio maggio il nuovo presidente dell’associazione elettromedicali Andrea Celli ha rincarato la dose. Più del 50% del parco diagnostica è vecchio. Il ciclo di vita è breve. Circa 2/3 anni e servono strategie di accesso al mercato rapide, fortemente orientate a bisogni specifici. Soprattutto si deve guardare alle crescenti esigenze di sostenibilità, appropriatezza e contenimento della spesa.

L’aggiornamento continuo: il corso di Hps

Ci sono dei temi che vanno sviscerati e approfonditi. I produttori di dispositivi medici, i decisori e i professionisti che li utilizzano devono rendersene conto. Globalmente il mercato dei device è arrivato a valere 521 miliardi nel 2017 e nel 2022, secondo ReportLinker, potrebbe arrivare a 674 miliardi di dollari. Un business enorme, per il quale servono competenze ben definite. Anche dal punto di vista legale, regolatorio e di governance sanitaria ci sono ostacoli e complessità da affrontare che rendono molto difficile l’accesso al mercato. In primis i tagli lineari, il payback per i dispositivi che creano barriere di accesso all’innovazione tecnologica e ai prodotti di valore. La lentezza dell’aggiornamento dei nomenclatori tariffari e dei Drg. Le marcate differenze tra Regioni che si traducono in differenze di prestazioni e di offerta sanitaria. Infine la centralizzazione degli acquisti e le gare. Sono questi gli spunti del nuovo corso in Market Access organizzato da Hps-AboutPharma e in collaborazione con Nctm a Roma il 13 giugno 2018. Qui saranno affrontati temi cruciali per l’industria del settore.

La normativa vigente

La legge non ammette ignoranza, recita un vecchio adagio. Proprio per questo il corso propone uno sguardo sulle normative europee e italiane sottolineandone criticità e opportunità. Questo anche in vista di future gare.

Il valore

Ci si focalizzerà anche sul valore del prodotto stesso. Dall’innovazione del settore in quanto tale (Hta), fino alla creazione e comunicazione del valore del prodotto verso gli stakeholder sanitari.

Partnership e sinergie

Ma se è vero che da soli non si va da nessuna parte, bisogna affrontare anche la tematica delle partnership. Serve un’alleanza forte e duratura tra industria e operatori sanitari ai fini dell’appropriatezza e del costo-efficacia dei dispositivi.