Emilia Romagna, approvati 35 progetti di ricerca finalizzata

La Regione protagonista nell’ambito del bando per la ricerca finalizzata 2016 indetto dal ministero della Salute. Focus su oncologia, neuroscienze e genetica. Stanziati 15 milioni di euro per aziende ospedaliere-universitarie e Irccs

L’Emilia Romagna protagonista del bando per la ricerca finalizzita 2016 del ministero del ministero della Salute. Nella Regione sono stati approvati 35 progetti, distribuiti soprattutto nei campi della ricerca clinica in oncologia e neurologia. Alle aziende ospedaliero-universitarie e agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs), andranno complessivamente 15 milioni di euro: 14,3 dal ministero e 600mila dalla Regione.

Bonaccini: “Risultato premia ricercatori e sistema”

“Siamo orgogliosi di questo risultato, che premia i nostri ricercatori e tutto il nostro sistema sanitario – ha commentato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini – È un riconoscimento al valore dell’innovazione e della ricerca, su cui puntiamo fortemente, per migliorare sempre più la qualità delle cure e il livello dei servizi offerti, nell’interesse di tutti””. Considerando “”i finanziamenti necessari per la strumentazione, il personale, i laboratori – ha aggiunto il presidente – queste risorse sono vitali per consentire lo svolgimento di progetti di grande valore. E il fatto che più di uno su dieci di quelli finanziati provengano dall’Emilia-Romagna evidenzia il grande lavoro che in questa regione viene svolto nel campo della ricerca, medica ma non solo”.

I progetti

Fra i progetti di ricerca, 16 riguardano l’avanzamento delle conoscenze in oncologia, neuroscienze, biologia cellulare, genetica, scienza molecolare e identificazione di agenti epatotossici. Altri 18 si concentrano sul trasferimento di innovazioni nella clinica e nei servizi sanitari.

Il bando

Con il nuovo bando della ricerca finalizzata (2018) il ministero della Salute mette a disposizione dei ricercatori del Servizio sanitario nazionale 95 milioni di euro, 50 dei quali dedicati ai giovani under 40 e under 33. Tutte le proposte di progetto inquadrate nel nuovo bando devono avere durata triennale, un esplicito orientamento applicativo e devono fornire informazioni utili a indirizzare le scelte dell’assistenza sanitaria pubblica.