Ibsa, nomine ai vertici: Luca Crippa è il nuovo Ceo

Novità da Ibsa Farmaceutici Italia. Giuseppe Celiberti è il nuovo direttore commerciale. L’azienda punta a “cogliere le ulteriori opportunità che il mercato permeato dalla e-economy oggi ci offre, in un’ottica di costante sviluppo”

Due nuovi ingressi in Ibsa Farmaceutici Italia. Luca Crippa è il nuovo Ceo e direttore generale, mentre Giuseppe Celiberti assume l’incarico di direttore commerciale. A darne notizia è una nota dell’azienda.

Il nuovo Ceo di Ibsa Italia

Luca Crippa, milanese, classe 1973, si è laureato in Chimica alla Statale di Milano, ha studiato Business Administration alla Sda Bocconi, all’Insead e alla London Business School. Prima di entrare in Ibsa, Crippa è stato head of Global cardio aspirin business e country manager Croatia&Serbia per Bayer e successivamente country manager Italia&Malta per Nestlé Health Science. Negli ultimi tre anni, nella sede di Losanna di Nestlé Health Science, è stato vicepresidente per il Global consumer care healthy aging business e Global e-Business. “Sono orgoglioso – commenta Crippa – di questo nuovo incarico. Ibsa è un’azienda dalle grandi potenzialità, caratterizzata da un modello di sviluppo unico che l’ha portata in breve tempo a risultati straordinari. La filiale italiana del gruppo è un ottimo esempio di questo successo”.

Il nuovo direttore commerciale

Con Crippa arriva anche un nuovo direttore commerciale: Giuseppe Celiberti. Laureato in Chimica e tecnologie farmaceutiche, 47 anni, Celiberti ha iniziato la sua carriera in Gsk come informatore scientifico per poi arrivare a ricoprire posizioni di responsabilità nell’area marketing e vendite in realtà quali Chiesi Farmaceutici, Novadynamics Healthcare e Medel International. “Questa azienda sta vivendo un momento di crescita importante sotto molti punti di vista – commenta Celiberti – è una situazione molto stimolante, una sfida che promette di regalare grandi soddisfazioni”.

Guardare al futuro

Soddisfatto per i nuovi ingressi il presidente di Ibsa Farmaceutici Italia (e della controllata Bouty), Giorgio Pisani: “I risultati ottenuti confermano che il percorso fin qui intrapreso dall’azienda è quello giusto e ci permettono di guardare con fiducia al futuro. Un Ceo di alto livello e di lunga esperienza, come Luca Crippa, ci consentirà da un lato di proseguire nella continuità, dall’altro – conclude Pisani – di cogliere ulteriori opportunità che il mercato permeato dalla e-economy oggi ci offre, in un’ottica di costante sviluppo”.