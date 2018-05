La Food and drug administration (Fda) ha approvato fingolimod per il trattamento di bambini e adolescenti dai 10 fino ai 18 anni con forme recidivanti di SM. È la prima terapia modificante la malattia indicata per questi pazienti

La statunitense Food and drug administration ha approvato fingolimod, terapia di Novartis per la sclerosi multipla recidivante, per i pazienti dai 10 ai 18 anni. Lo annuncia l’azienda in una nota, spiegando che si tratta della prima terapia modificante la malattia indicata per bambini adolescenti. Nel dicembre 2017 la Fda aveva concesso a fingolimod la designazione di breakthrough therapy per l’indicazione pediatrica.

Sclerosi multipla e recidive

Fingolimod, ricorda la nota di Novartis, è approvato negli Stati Uniti per il trattamento di prima linea di forme recidivanti di sclerosi multipla (SM), e nella Ue, per i pazienti adulti con sclerosi multipla recidivante remittente (SMRR) altamente attiva. “Ora disponiamo finalmente di un trattamento approvato dalla Fda per bambini e adolescenti con SM recidivante. Le recidive ripetute sono più comuni nei giovani con SM rispetto agli adulti: si tratta pertanto di una notizia incoraggiante per i giovani pazienti e per le loro famiglie”, spiega Brenda Banwell, direttrice della divisione di neurologia presso il Children’s Hospital di Philadelphia e co-ricercatore responsabile dello studio registrativo che ha supportato l’approvazione per l’indicazione pediatrica.

Lo studio

“L’approvazione di fingolimod nella popolazione pediatrica – spiega Novartis – è stata supportata dai dati di Paradigms, uno studio multicentrico di sicurezza ed efficacia di fase III, randomizzato, in doppio cieco, condotto con fingolimod vs interferone beta-1a e progettato specificamente per i bambini e gli adolescenti con SMRR. L’endpoint primario ha dimostrato che fingolimod ha ridotto il tasso di recidive (annualizzato) dell’82%per un periodo fino a due anni rispetto alle iniezioni intramuscolari di interferone beta-1a nei bambini e negli adolescenti (a partire dai 10 anni) con SM recidivante”.

“Il risultato di approccio pioneristico”

“Da quando, nella sua veste di prima terapia orale modificante la malattia, ha rivoluzionato il trattamento della SM recidivante, fingolimod è diventato un pilastro del trattamento dei pazienti adulti. L’annuncio odierno è il risultato del nostro approccio pionieristico alla malattia”, commenta Paul Hudson, Ceo di Novartis Pharmaceuticals.