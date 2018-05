Rinnovati i vertici dell'Associazione nazionale degli operatori logistici e commerciali della distribuzione farmaceutica primaria. L'ad di Petrone Group alla guida fino al 2021. Monica Mutti vicepresidente

Pierluigi Petrone è il nuovo presidente di Assoram, l’associazione nazionale degli operatori logistici e commerciali della distribuzione farmaceutica primaria. L’annuncio è stato dato in occasione della 53esima assemblea di Assoram, che si è tenuta oggi a Roma nella cornice del Nobile collegio chimico farmaceutico. Sono state rinnovate tutte le cariche associative per il triennio 2018-2021, inclusi vicepresidente, consiglio nazionale, comitato direttivo e collegio dei probiviri. Il neopresidente succede a Edoardo Maria Felsiani.

Il nuovo presidente

Pierluigi Petrone fa parte di Assoram da 22 anni. È stato prima membro del comitato direttivo e, dal 2006, vicepresidente dell’associazione. Azionista e amministratore delegato di Petrone Group, è nato a Napoli nel 1970 e vanta una lunga esperienza internazionale nel settore farmaceutico, avendo ricoperto e ricoprendo tuttora incarichi di prestigio in aziende e associazioni riconosciute a livello mondiale.

Petrone è membro della Giunta del comitato esecutivo della sezione “piccole e medie imprese” di Farmindustria. Fa parte del Consiglio di Confindustria Napoli e del Gruppo tecnico di internazionalizzazione confindustriale. Nel 2017 è diventato membro, unico in Europa, del consiglio di amministrazione del prestigioso Global Virus Network di Baltimora (Usa).

“La nostra associazione – commenta il neopresidente – continua a essere unica a livello nazionale e rappresenta il 90% delle imprese della distribuzione primaria: un indotto che conta una forza lavoro che si attesta intorno alle 15mila unità. Abbiamo chiuso il 2017 con quasi 100 associate. Ma il panorama distributivo in cui operiamo è sempre più complesso e in rapida evoluzione, anche a livello europeo”. La sfida “non facile”, secondo Petrone, è “rimanere competitivi in un mercato che richiede sforzi massimi di saving e al contempo di eccellenza operativa”.

La squadra

Il nuovo vicepresidente di Assoram è Monica Mutti. Laureata in chimica e tecnologia farmaceutiche, è cresciuta professionalmente nel gruppo Difarco, dove ha la responsabilità della divisione farmaceutica. Esperta del settore della distribuzione e dell’outsourcing logistico, è dal 2009 nel board direttivo dell’associazione. Il resto della squadra del comitato è composto da Maria Francesca Ripa (Acraf-Angelini), Andrea Nuti (Medifarma), Gianpiero De Mestria (Pharmaidea), Natalìa Felsani (Felpharma) e Luce Perfetto (Arvato Services Italia).