Iqvia Italia, un nuovo ingresso: Daniela Sica è associate director

Sarà la prima figura responsabile dello sviluppo del business dell'azienda per un target specifico di clienti: le imprese biofarmaceutiche emergenti

Iqvia Italia cresce ancora. L’azienda annuncia oggi l’ingresso di una nuova professionista: Daniela Sica è la nuova associate director per l’area “emerging biopharm”. È, in sostanza, la prima figura responsabile dello sviluppo del business integrato di Iqvia Italia, della vendita del portafoglio di soluzioni in ambito di ricerca clinica, commerciale, tecnologica e dati e consulenza per uno specifico target di clienti: le imprese biofarmaceutiche emergenti. Nella sua nuova posizione, Daniela Sica farà direttamente riferimento a Sergio Liberatore, senior vice president e general manager di Iqvia Italy & Greece.

L’arrivo in Iqvia Italia

Daniela Sica, laureata in Scienze alimentari all’Università degli studi di Milano, arriva in azienda dopo aver maturato una lunga esperienza professionale nell’ambito di sviluppo commerciale in aziende farmaceutiche e nutraceutiche tra le quali Alfasigma, Adare, E- Pharma, Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm. Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di direttore commerciale di Lisapharma.