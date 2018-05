Il pharma italiano fa shopping negli Usa: Dipharma compra Kalexsyn

Operazione internazionale di M&A targata Italia. L'azienda chimico-farmaceutica tricolore produttrice di principi attivi rileva il 100% delle quote della Cro che ha sede nel Michigan. Il ceo Geinoz: "Un completamento del business che permette anche un rafforzamento negli Stati Uniti, mercato che pesa per un terzo sui nostri ricavi"

L’azienda italiana produttrice di principi attivi Dipharma Francis acquisisce Kalexsyn, contract research organization americana che fornisce servizi nell’ambito della chimica all’industria del pharma e del biotech. A seguito dell’accordo stipulato il 19 marzo 2018, la compagnia italiana ha acquisito tutte le azioni (emesse e già circolanti) di Kalexsyn attraverso la sua sussidiaria statunitense Dipharma Inc.

Cosa fa Dipharma Francis

Dipharma Francis, il cui giro d’affari è superiore ai 125 milioni di dollari (circa 105 milioni di euro), è tra le maggiori aziende chimico-farmaceutiche europee a conduzione familiare che produce Api. Fondata nel 1949, ha tre siti produttivi in Italia (Baranzate, in provincia di Milano, dove ha sede anche l’headquarter; Caronno Pertusella, in provincia di Varese; Mereto di Tomba, in provincia di Udine). All’estero, ha una filiale negli States, che è appunto Dipharma Inc., e una sede di rappresentanza in Cina, a Pechino. È specializzata nello sviluppo di processi chimici innovativi e di forme cristalline a servizio di aziende farmaceutiche in Europa, Stati Uniti, Giappone e altre aree del mondo.

Cosa fa Kalexsyn

Kalexsyn, fondata nel 2003 da Robert Gadwood (primo da sinistra nella foto) e David Zimmermann (terzo da sinistra), ha sede a Kalamazoo, nel Michigan. I servizi che eroga sono soprattutto a supporto dell’attività di drug discovery e di sviluppo dei propri clienti. La Cro continuerà a operare negli Stati Uniti e i due fondatori rimarranno ai posti di comando anche dopo il passaggio di proprietà.

Geinoz (ceo Dipharma Francis): “Completamento ideale per il nostro business”

“Questa acquisizione rappresenta il completamento ideale per il nostro business. E offre significative potenzialità di sinergie”, afferma Marc-Olivier Geinoz (secondo da sinistra nella foto), ceo di Dipharma Francis. “Inoltre, il rafforzamento della presenza di Dipharma negli Stati Uniti, mercato che pesa per oltre un terzo sui nostri ricavi globali, ci permette di offrire servizi più ampi e comunicazioni migliori con i clienti”.

Gadwood (Kalexsyn): “Insieme copriremo tutta la gamma di servizi di chimica farmaceutica”

“Insieme creeremo una nuova organizzazione che coprirà l’intera gamma dei servizi di chimica farmaceutica dalla discovery ai farmaci in commercio”. Commenta così l’operazione Robert Gadwood, co-fondatore, presidente e chief scientific officer di Kalexsyn.