Loredano Giorni (Reg. Piemonte): “Sostenibilità? Facciamo più gare e ampliamo la Dpc”

Il responsabile dell’assistenza farmaceutica locale illustra la sua visione della governance del farmaco. “È necessario aumentare la concorrenza tra le aziende e responsabilizzare ancora di più i medici sul tema dei costi, pur preservando la libertà prescrittiva”. Dal numero 158 di AboutPharma

Quando ha un po’ di tempo libero, Loredano Giorni (in foto) va in campagna a coltivare la terra e potare gli ulivi. Con le cesoie ci sa fare, quindi. E forse è anche per questo che il responsabile dell’assistenza farmaceutica della Regione Piemonte cerca di tagliare la spesa a carico del Ssn e di generare risparmi. Secondo Giorni, infatti, le risorse per garantire la sostenibilità del sistema healthcare si possono trovare. Ma bisogna stimolare la concorrenza tra le aziende, favorendo il passaggio di farmaci dalla convenzionata alla distribuzione per conto e “mettendo a gara tutto quello che può essere messo a gara”. Se non è ancora così, spiega in questa intervista, è per scelta politica.

C’è chi parla di un “modello Piemonte” per quanto riguarda la governance farmaceutica. Esiste davvero?

Chiamarlo “modello Piemonte” è un po’ troppo. Noi stiamo mettendo in atto un’impostazione chiara. Ci stiamo focalizzando su due aspetti: il prezzo dei farmaci e i consumi. Per quanto riguarda il primo punto, cerchiamo di fare le gare il più presto possibile perché c’è un periodo di fluttuazione dei prezzi che può portare a un abbassamento degli stessi. Poi lavoriamo sui consumi da parte dei pazienti, sull’appropriatezza terapeutica. E ci confrontiamo di continuo con le varie categorie, in particolare con i medici, su linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici per trovare le soluzioni più efficaci.

A cosa si riferisce quando parla di periodo difluttuazione dei prezzi?

Immaginiamo di fare una gara quando sul mercato, rispetto a un originatore, c’è un solo biosimilare. Non tutte le Regioni passano immediatamente all’acquisto del biosimilare e continuano per uno-due anni ad acquistare l’originator. Quindi l’azienda produttrice di quest’ultimo chiaramente non abbassa il prezzo ex factory che aveva precedentemente all’uscita del biosimilare. Dal canto suo, l’azienda che produce il biosimilare, essendo consapevole che la produttrice dell’originator non ridurrà il prezzo, offrirà anch’essa il prezzo di cessione concordato con l’agenzia regolatoria. La reale concorrenza si instaura quando ci sono almeno due biosimilari in competizione. A quel punto diventa necessario, per aggiudicarsi una gara, fare offerte più basse.

Lei ha spesso affermato che bisognerebbe ampliare i volumi di farmaci da mettere a gara e favorire il passaggio dalla convenzionata alla distribuzione per conto (dpc) per abbattere i prezzi dei medicinali che il Ssn deve acquistare. Che risparmi si produrrebbero e perché questa migrazione non avviene già?

Il margine della dpc, checché ne dicano le associazioni di categoria, i farmacisti e le società scientifiche, è mediamente intorno al 50% del prezzo al pubblico. Un risparmio molto elevato. Più si va avanti, più ci sono farmaci con brevetto scaduto per cui le aziende sono in concorrenza, più risparmi si possono generare. Prevale a livello politico il punto di vista di Aifa, dei farmacisti. Non si spingono oltre il Pht (Prontuario ospedale-territorio) nazionale. Potrebbero farlo, ma probabilmente è perché c’è una strategia a livello nazionale in questo senso. Per questo, è diffcile ottenere di più di quanto sia previsto ora per quanto riguarda il rapporto tra convenzionata e dpc. A mio parere, però, agevolare il passaggio di farmaci alla dpc è una strada da percorrere più convintamente per mantenere sostenibile il sistema. Naturalmente, sono favorevole a mettere quanti più farmaci a gara possibile.

Ma punto in particolare sul passaggio alla dpc, perché per esempio se un biosimilare non è in dpc non si possono fare gare per abbassare ulteriormente i prezzi rispetto all’ex factory. Perciò, trasferire alcuni prodotti, anche generici, da convenzionata a dpc porterebbe, dove c’è maggior mercato, a una riduzione dei prezzi e a un risparmio per il sistema sanitario. E poi mi piacerebbe capire perché alcuni farmaci sono in dpc e altri no. Per esempio, in campo diabetologico solo alcune insuline sono nella lista della distribuzione per conto. Per quale motivo? E lo stesso discorso vale anche per altre categorie di medicinali. Credo che vada fatta una volta per tutte una riarmonizzazione.

Ampliare la dpc può portare anche a svantaggi?

Per i pazienti non ci sono svantaggi. Il sistema della dpc funziona benissimo in tutte le regioni: ormai è testato. I pazienti hanno la cura e sono monitorati bene. Il sistema sanitario risparmia e può reinvestire per migliorare la salute dei cittadini e permettere l’accesso a costose terapie innovative. Ma per ampliare la dpc e mettere più farmaci a gara, bisogna vincere le resistenze dell’industria farma. Che oggi, più che sembrare un’industria, è un po’ come lo Stato: vende farmaci a un prezzo stabilito. La concorrenza, di fatto, non c’è.

Quando ci sono due aziende che fanno lo stesso prodotto, non è davanti all’Agenzia del farmaco che si deve contrattare il prezzo, se non quello al pubblico. La negoziazione in Aifa ha senso quando il prodotto è unico. Quando ce ne sono più in commercio, deve andare a gara subito. E chi compra per conto del Ssn dovrebbe acquistare il farmaco dall’azienda che offre il prezzo più basso. L’industria deve imparare a convivere con la concorrenza. A fare gli industriali senza concorrenza sono buoni tutti. Sarei bravo anche io, che invece faccio un altro mestiere.

E se alcuni pazienti non rispondono a terapie per farmaci acquistati a gara? Prendiamo il caso di due molecole diverse che hanno la stessa indicazione terapeutica: entrambe sono messe a gara e soltanto una se la aggiudica. Se un medico decide di prescrivere per un paziente la molecola che ha perso, perché quella vincitrice della gara non ha effetto su di lui, a che prezzo sarà acquistato quel farmaco?

La scienza non è democratica, chiaro? Se un farmaco c’è, sappiamo la sua composizione, è registrato, non mi si può dire che quello dell’azienda A va bene al paziente e quello dell’azienda B no. Quindi, se si tratta di farmaci uguali che vanno a gara, sono uguali. Le eccezioni poi si governeranno Regione per Regione. In Piemonte, quando si sono presentate situazioni eccezionali per quanto riguarda i biosimilari, le abbiamo governate con tranquillità. Quanto alle molecole diverse per la stessa patologia, si può pensare alle gare in equivalenza terapeutica in cui ‘si sfidano’ due farmaci differenti prodotti da altrettante aziende. A vincere, ovviamente, è una sola. Ma nel caso in cui il medico ritenga opportuno trattare un paziente con il farmaco che non ha vinto la gara, naturalmente, alla luce della libertà prescrittiva, può farlo.

Ma siccome la scienza si basa su dati concreti, dovrà fare una relazione in cui spiega il motivo per cui quel paziente specifico non può essere trattato utilmente con il farmaco aggiudicato in gara. Va da sé che la specifica condizione di quel tipo di pazienti deve trovare conferma in un lavoro scientifico autorevole. Pubblicato non sul “Corriere della Sera” o su “Tv sorrisi e canzoni”, ma su riviste accreditate. Davanti a queste evidenze, sarò ben contento di fornire il farmaco che non ha vinto, e di farglielo trovare in farmacia al pari del vincitore. A che prezzo? A quello a cui me lo offre l’azienda, che naturalmente sarà più alto rispetto al prezzo della molecola acquistata a gara.

Come giudica il recente position paper Aifa sull’intercambiabilità tra biosimilari e originator anche per i pazienti già in trattamento? A cosa porterà?

È stato come il parto di un elefante. Anzi, forse anche più impegnativo. Ci sono voluti circa cinque anni per portarlo a termine. Poteva anche essere fatto prima. Ma secondo me è ben fatto. E porterà a un esito naturale: il biosimilare farà la storia, così come l’ha già fatta il generico. Qualche azienda proverà a difendere gli ultimi baluardi del mercato degli originator. Ma nel giro di uno-due anni, i medici capiranno benissimo che il biosimilare è valido tanto quanto l’originatore. E non appena saranno disponibili nuovi biosimilari, ci sarà uno shift immediato verso questi ultimi. Come in altri Paesi, alla lunga, si arriverà alla sostituibilità automatica. Anche se a mio avviso va bene anche il nostro sistema, in cui, come è noto, la scelta è lasciata al medico.

Ma non dimentichiamoci che in alcuni Stati come Usa e Canada, anche i farmacisti possono operare la sostituzione. Ma, ripeto, in Italia non è una necessità. L’impostazione che ha dato l’Aifa con il position paper serve per coinvolgere e responsabilizzare ancora di più la classe medica sulla tematica del costo del farmaco.

In questo contesto, la libertà prescrittiva fino a che punto arriva? Dove cade il confine?

Il confine è semplice: il medico ha un codice deontologico in base al quale deve curare bene i pazienti e risparmiare più possibile. Sia che lavori con il pubblico sia con il privato. Che paghi lo Stato o il cittadino. Il medico che si trova davanti alla scelta tra biosimilare e originator, se non ha elementi scientifici per ritenere che l’utilizzo dell’originatore ha più vantaggi per il paziente rispetto al biosimilare, è obbligato a usare quest’ultimo perché costa meno. O, comunque, il farmaco che vincerà la gara. Infatti, tra uno o due anni, troveremo forse molte aziende produttrici di farmaci biologici originator che vinceranno le gare nei confronti dei biosimilari.

E mi chiedo: perché al momento gli originator non vincono gare quando sono a confronto con i biosimilari? Le aziende che li producono hanno tutto, dal prodotto alla linea commerciale: potrebbero vendere a un prezzo più basso o no? Invece non lo fanno, perché speculano. Speculano sulla diffidenza dei medici, sui cittadini. Investono sulle società scientiche e sulle associazioni di pazienti per mettersi di traverso e scrivere orrori (sic) per condizionare il sistema sanitario. Queste non sono cose corrette.

Tuttavia, è legittimo che ci sia un gioco delle parti. E l’altra parte, in questo caso, è l’industria italiana. Che cresce, dà occupazione ed esporta tanto. Però se i rimborsi sono minori, è tentata dal fare meno investimenti. Così almeno dicono gli imprenditori. Qual è il suo giudizio sull’operato dell’industria? I maggiori risparmi per il Ssn possono andare a danno delle aziende?

È vero il contrario. L’unica ricetta per la sostenibilità della farmaceutica è quella di stringere il rubinetto. Più un sistema sanitario è largo di manica e consente all’industria farma guadagni facili, meno l’industria è spinta a investire in ricerca, sviluppo e innovazione. Il farmaco, lo sappiamo bene, è solo innovazione. E visto che ora i margini ci sono, le aziende si focalizzano meno sulla R&S e più sul marketing. Se invece si mette a gara tutto ciò che può essere messo a gara, l’industria ha una sola scelta: quella di investire in ricerca. E dovrebbe essere però una ricerca che mira in alto. Non per trovare l’ennesimo me-too da mettere a gara attraverso le categorie omogenee. L’industria ha bisogno di investire su terapie fortemente innovative.

È giusto rendere rimborsabili alcuni farmaci che sono utili per i pazienti ma ancora non a carico del Ssn? Un esempio potrebbe essere quello di alcuni medicinali sottoposti a note Aifa. Tra questi gli antinfiammatori non steroidei, che possono essere prescritti per alcune indicazioni ma sono a carico del cittadino per altre condizioni molto comuni, come le tendiniti etc.

Questo è un discorso scientifico. Farmindustria dice che è il caso di tornare a parlare della libertà del medico e della scienza. Su questo aspetto sono pienamente d’accordo. La scienza deve dire cosa il Servizio sanitario deve assicurare perché la gente stia bene o affinché, facendo prevenzione, non si ammali. Una volta che si sa qual è la lista della spesa, poi il sistema per fare la spesa si trova.

Quindi sono d’accordo nel prevedere la rimborsabilità di alcuni farmaci che al momento non lo sono. Prendendo l’esempio degli antinfiammatori, noto che arrivano a costare quattro volte in più rispetto a quelli rimborsati dall’Ssn. Io sarei per coprire tutte quelle categorie di farmaci necessarie al paziente attraverso una contrattazione con l’Ssn. Per esempio, non c’è un antipiretico rimborsabile. Ma è possibile che un bambino, o anche un adulto, che ha la febbre a 40, non debba avere a disposizione un antipiretico rimborsato dal Ssn? La piressia è una malattia.

Tuttavia, mantenere questa situazione conviene a tutti meno che all’Ssn e al cittadino. Perché è ovvio che se si prevede la rimborsabilità per un farmaco del genere, le confezioni non potranno essere belle e colorate e il paracetamolo, non essendo in fascia c a contrattazione libera, non potrà costare tanto. Ora, per esempio, se il cittadino va in farmacia e paga dieci compresse 15 euro, domani, se il Ssn prevedesse il rimborso, potrebbe pagare il 70-80% in meno e comprarle con 2-3 euro. Poi, sia chiaro, non sta a me stabilire cosa è rimborsabile o meno.

Ed è altrettanto chiaro che i sali minerali, che non servono a nessuno, io non li contratto, eh? Invece, mi sembra che la filosofia dell’industria, in questo momento, sia quella di far uscire dalla rimborsabilità certi farmaci a basso costo basandosi sul principio per cui al cittadino conviene più andare a comprarli direttamente che farseli prescrivere. C’è un gioco del genere su questo tema, va approfondito.

A proposito di delisting dei farmaci, c’è chi lo ipotizza per alcuni prodotti a basso costo. Che ne pensa?

Delisting di farmaci a basso costo? Ma scherziamo? Il delisting da un prontuario si fa su basi scientiche, non in base al costo. Un farmaco può costare dieci, mille o diecimila: non cambia niente. Clinici e farmacologi si incontrano, discutono, dicono ciò che è bene per il paziente o meno e, in base alle loro valutazioni scientiche, si fa il delisting. Quanto costa il farmaco, in questo caso, non dovrebbero neanche saperlo. Sennò ci si prende in giro.

Ricordiamoci che in base alla legge 833 del 1978, quella che istituisce il Servizio sanitario nazionale, e alla legge 537 del 1993, il Ssn deve garantire ai pazienti tutti i farmaci per le patologie croniche. E che la revisione del prontuario dei farmaci rimborsati va fatta, a meno che la norma, sul presupposto che a questi pazienti deve essere garantita l’assistenza. Se c’è una terapia che prima era cronica e ora è diventata acuta, il prontuario può essere rivisto. Non lo si può fare basandosi sul prezzo.

Non possiamo non tener presente che se si mette un farmaco in fascia C, il prezzo diventa libero. Qualcuno probabilmente ricorderà che nel 2002 furono posti in classe C gli antistaminici e che nel giro di pochi mesi il prezzo aumentò del 400% circa. Era diventato un problema insostenibile. Infatti, dal 2004, tornarono a essere rimborsati dal Ssn. Insomma, se alcuni farmaci non hanno più i requisiti di rimborsabilità che avevano in passato, bene. Ma occhio al rischio degli aumenti di prezzo a carico dei cittadini.

Lei dice che andrebbe messo a gara tutto ciò che può essere messo a gara. Sì, ma cosa va messo a gara, e come?

Quando si parla di gare, si parla di aspetti commerciali. Si stabilisce un prezzo e si mettono in concorrenza più aziende con il fine di abbassarlo. Vale per l’acquisto di tac, siringhe etc. Una volta stabiliti i farmaci rimborsabili, il parametro da utilizzare è solo uno: la presenza di una situazione di concorrenza. Ovvio, che se il fornitore del farmaco unico è solo uno non c’è nulla da mettere a gara.

Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali: quali i limiti e quali i risultati?

I Pdta danno buoni risultati se si impara a farli bene e a utilizzarli meglio. È chiaro che bisogna condividere insieme le migliori pratiche al momento conosciute per seguire i pazienti e per dare uniformità al sistema. Vanno valutati anche i costi, che non sono aspetti secondari. Sono strumenti che, se fatti bene, possono portare a un miglioramento della qualità dell’assistenza e a una riduzione delle spese. In Piemonte ce ne sono molti, tra cui in diabetologia, reumatologia, oncologia.

Stiamo attraversando una fase di incertezza politica, in cui formare un esecutivo è particolarmente complicato. Ma quando un governo ci sarà, quali dovrebbero essere le priorità per quanto riguarda l’healthcare?

Io il politico non l’ho fatto. Non ho avuto questa fortuna. Sono un tecnico e cerco di applicare quello che la politica mette a disposizione. Il nuovo governo dovrà scegliere se continuare a dare soldi all’industria o scegliere di investire in salute e stare dalla parte del cittadino. Come Regione, sposiamo le proposte per la governance farmaceutica avanzate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel 2016. Sono più attuali di quando furono scritte. E tranne alcune cose, come la revisione dei tetti di spesa, sono rimaste sostanzialmente inapplicate.