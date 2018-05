Sanità pubblica, Walter Ricciardi eletto presidente della Wfpha

Sarà l’attuale numero uno dell’Istituto superiore di sanità a guidare la presidenza italiana della World federation of public health association

Walter Ricciardi guiderà la presidenza italiana della World federation of public health association (Wfpha), la federazione mondiale che riunisce oltre 120 organizzazioni che si occupano di salute pubblica. Lo annuncia una nota dell’Istituto superiore di sanità, di cui Ricciardi è presidente.

Walter Ricciardi: “La salute sia presente in tutte le politiche”

“Sono onorato di questa carica che permetterà di portare la nostra tradizione della Sanità pubblica in tutto il mondo – commenta il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) – la presidenza italiana è infatti un’occasione per sostenere una visione universalistica della sanità basata sul principio etico dell’equità”. Ricciardi assicura che la sua presidenza sarà guidata “dall’impegno nella sfida di trasformare la tutela della salute in un’istanza presente in tutte le politiche: educative, ambientali, industriali, poiché solo così è possibile costruire sistemi sanitari equi e sostenibili anche nel futuro”. Infine, un ringraziamento alla Società italiana di medicina preventiva e sanità pubblica (SItI) e l’European public health association, (Eupha), che “in diverse sedi hanno proposto e sostenuto la mia candidatura”.

La Wfpha

La Wfpha è un’organizzazione internazionale, non governativa e multi-professionale, che riunisce professionisti della salute pubblica coinvolti nella tutela e promozione della salute pubblica attraverso lo scambio, la collaborazione e l’azione professionale. Fondata nel 1967 a Washington, è l’unica società professionale a livello mondiale impiegata a rappresentare una vasta area della salute pubblica nelle diverse discipline e attività. I membri delle Federazioni sono associazioni nazionali e regionali di sanità pubblica e associazioni regionali di scuole di salute pubblica. La Wfpha fa parte delle Organizzazioni non governative (Ong) della World health organisation (Who). Nel 2020 il congresso mondiale dell’organizzazione si terrà a Roma.