Ricerca in Cina, ecco l’accordo tra Bracco e Shanghai Pharmaceuticals

La collaborazione si concentra sullo sviluppo delle potenzialità della piattaforma tecnologica delle microbolle proposta dal gruppo italiano a supporto dei farmaci oncologici dell'azienda cinese

C’è l’accordo tra Bracco e Shanghai Pharmaceuticals, gruppo farmaceutico cinese per una collaborazione in R&S in Cina. La collaborazione si concentra sullo sviluppo delle potenzialità della piattaforma tecnologica delle microbolle di Bracco a supporto dei farmaci oncologici di Shanghai Pharmaceuticals.

Lo sbocco commerciale cinese

Le microbolle sono una modalità di screening ad alta sensitività, non invasiva e senza radiazioni, in grado di migliorare la visualizzazione e la valutazione delle cavità cardiache, dei vasi sanguigni e della vascolarità dei tessuti. “La Cina rappresenta per Bracco il secondo mercato. Nonché una delle nostre più importanti aree di sviluppo”, ha affermato Diana Bracco, Presidente del gruppo Bracco. “Sin dal 2001 abbiamo una presenza diretta in Cina con una joint venture con Shanghai Sine (parte di Shanghai Pharmaceuticals). Alla fine del 2016 è stata prolungata per altri 20 anni, consolidando ulteriormente la presenza strategica di Bracco in Cina”.

Fulvio Renoldi Bracco, ad di Bracco dice che “la Cina è una potenza in crescita nell’innovazione medicale. Oggi inizia una fase nuova per il nostro comune impegno a fornire una sempre migliore cura al paziente”. Lo sforzo condiviso con Shanghai Pharmaceuticals rinforza ulteriormente la nostra duratura partnership in Cina, e offre nuove opportunità per l’espansione dell’uso delle microbolle in nuovi campi. Per esempio nell’affrontare l’angiogenesi tumorale in un modo molto efficace e sicuro”.

Commentando l’annuncio, Zhou Jun, Presidente e direttore non-esecutivo di Shanghai Pharmaceuticals ha detto di essere entusiasta. “Shanghai Pharmaceuticals ha un’ampia gamma di potenzialità in R&S e oggi questa alleanza strategica nell’innovazione rinforzerà la nostra partnership con un leader globale nella diagnostica per immagini e la sua piattaforma di microbolle all’avanguardia nel campo degli Ultrasuoni”.