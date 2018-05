Assosalute, Maurizio Chirieleison confermato presidente

Guiderà l’Associazione nazionale farmaci di automedicazione, che fa parte di Federchimica, anche nel triennio 2018-2021. Allineamento al mercato europeo, comunicazione più snella ed empowerment del cittadino tra i punti chiave del programma

Maurizio Chirieleison, general manager di Angelini, è stato confermato presidente di Assosalute, l’Associazione nazionale farmaci di automedicazione parte di Federchimica. Lo annuncia una nota dell’organizzazione.

Il profilo

Chirieleison, in qualità di direttore marketing e di direttore commerciale di Fater Spa (Gruppo Angelini) ha maturato, dopo una prima esperienza in Procter & Gamble, una lunga e esperienza professionale nel settore dei prodotti per la salute nel mercato del largo consumo. Dal 2014 è general manager Consumer Health di Angelini.

Le sfide

“Un recente studio condotto dal Cergas Bocconi – afferma Chirieleison – ha stimato in 844 milioni di euro le ricadute positive per la spesa sanitaria nazionale legate all’adozione di politiche sull’automedicazione in linea con quanto già avviene nei principali mercati europei. Esistono, quindi, ampi margini di sviluppo per il settore dei farmaci di automedicazione e senza obbligo di ricetta. Penso, ad esempio, in un’ottica di servizio al cittadino e di sviluppo della cultura sanitaria nel nostro Paese, a misure volte ad ampliare l’offerta in automedicazione, a procedure di switch più efficienti, e a regole di comunicazione più moderne e più in linea con le esigenze di informazione dei cittadini”.

Misure che, tuttavia, richiedono un forte impegno sul fronte dell’educazione del cittadino: “Sensibilizzare il cittadino alla cura della propria salute, sia come fattore di benessere per l’individuo sia come elemento di risparmio per la collettività, è un elemento chiave del percorso avviato negli ultimi anni dalla nostra associazione. Un percorso – sottolinea Chirieleison – che deve essere strutturato nella sua globalità, dalle prescrizioni alla gestione del farmaco, affinché il comparto possa incidere in modo significativo sulla salute pubblica e sulla sostenibilità del sistema”.

La squadra

Il presidente di Assosalute ha scelto la squadra dei vicepresidenti che lo affiancheranno nel triennio 2018-2021: Jonas Marques Neto (capo della divisione Consumer Health di Bayer Italia) e Fabio Mazzotta (general manager della business unit Consumer Healthcare di Sanofi). L’assemblea ha eletto i componenti del consiglio direttivo:

L’Assemblea Assosalute ha infine eletto i componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione: Giuseppe Abbadessa (Pfizer), Domenico Barletta (Johnson & Johnson), Stefano Brovelli (Alfasigma), Salvatore Butti (Teva Italia), Claudia Chinelli (Combe Italia), Giuseppe Colombo (Montefarmaco Otc), Cristiàn Dufeu (Gsk Consumer Healthcare), Marco Lelli (Zambon Italia) e Hans Peters (Reckitt Benckister Italia)